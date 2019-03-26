Голодування загрожує життю Гриба, - омбудсмен

Фото: Павло Гриб (twitter.com Glavcom_LIFE)

Українцю необхідне додаткове медобстеження та операція

Оголошення голодування українським політв'язнем Павлом Грибом загрожує його життю, адже політв'язень перебуває у критичному стані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського омбудсмена Людмили Денісової у Facebook.

Вона наголосила, що українцю необхідне додаткове медичне обстеження та подальша хірургічна операція.

"Я надіслала звернення та усі необхідні медичні дослідження, які підтверджують тяжкий стан Павла, до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової. Наразі вона володіє усією необхідною інформацією та знає, що ненадання необхідної медичної допомоги може призвести до фатальних наслідків для життя Павла", - написала Денісова.

Омбудсмен зазначила, що вкотре закликала Москалькову втрутитись в процес для забезпечення належних умов утримання українця та надання медичної допомоги.

РБК-Україна писало, що український політв'язень Павло Гриб 25 березня написав офіційну заяву про початок голодування, його готують до переведення в окрему камеру в СІЗО.

Нагадаємо, Павлу Грибу у п'ятницю 22 березня оголосили вирок. Російський суд призначив йому покарання у вигляді 6 років тюрми за підготовку "теракту на випускному вечорі в Сочі". Після оголошення вироку українець заявив про початок голодування. Водночас він має серйозні проблеми зі здоров'ям.