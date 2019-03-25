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Гриба переводят в отдельную камеру из-за начала голодовки

Новости » Общество    25.03.2019 - 19:01
Гриба переводят в отдельную камеру из-за начала голодовки
Фото: Павел Гриб (twitter.com informHR)

Из-за голодовки украинец не сможет принимать назначенные ему лекарства

Украинский политзаключенный Павел Гриб сегодня, 25 марта, написал официальное заявление о начале голодовки, его готовят к переводу в отдельную камеру в СИЗО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис, из-за голодовки Гриб не сможет принимать прописанные ему препараты от гастрита.

"Гриб в понедельник написал официальное заявление о голодовке, теперь он будет осмотрен врачом и переведен в отдельную камеру. Члены ОНК предупредили его, что в связи с голодовкой он не сможет принимать прописанные ему препараты от гастрита, и это может негативно отразится на здоровье осужденного" , - сказал Петрашис.

Ранее отец политзаключенного заявил, что Грибу необходима операция, иначе есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которое приведет к смерти юноши.

Напомним, Павлу Грибу в пятницу 22 марта объявили приговор. Российский суд назначил ему наказание в виде 6 лет тюрьмы за "подготовку теракта на выпускном вечере в Сочи". После оглашения приговора украинец заявил о начале голодовки. В то же время он имеет серьезные проблемы со здоровьем'ям.

За день до объявления приговора Гриб выступил на суде с последним словом и пожелал украинским патриотам в плену с достоинством пройти испытания. В конце речи он воскликнул "Слава Украине!" и "Слава украинской нации!".

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