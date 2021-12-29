ru ua
Ср, 29 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Голодали в поддержку Саакашвили. В Грузии госпитализировали троих активистов

Новина українською →
Грузия, Среда 29 декабря 2021 14:08
Голодали в поддержку Саакашвили. В Грузии госпитализировали троих активистов Фото: в Грузии госпитализировали троих активистов, которые голодали (facebook.com NEWSGEORGIA)
Автор: Ольга Белей

На девятый день массовой голодовки в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которая проходит у центрального офиса крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси, госпитализированы три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Mtavari.

"Это девятый день голодовки. Приблизительно до 300 человек продолжают голодовку, несколько из них переведены в больницу бригадами скорой помощи, однако состояние остальных протестующих более-менее стабильное", - заявил член партии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе.

Как стало известно, в больницу доставлены Рамаз Керечашвили, Эмзар Шубладзе и Гоча Инасаридзе. Остальные продолжают голодовку с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Кроме того, к этому времени голодовку по рекомендации руководства "Нацдвижения" прекратили более 20 человек. Кроме того, семь человек уже находятся в больнице.

По словам председателя "Единого национального движения" Ники Мелия, голодовка будет бессрочной и не прекратится до тех пор, пока экс-президент не будет освобожден из заключения.

Напомним, Саакашвили потерял сознание во время вчерашней попытки его возвращения в тюрьму.

После этого руководство госпиталя решило ограничить время посещения Саакашвили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Саакашвили
NEWS
Стало известно, сколько детей погибли с начала войны на Донбассе
Стало известно, сколько детей погибли с начала войны на Донбассе
DAILY
Забег на второй круг. Как Зеленский хочет удержать контроль над Радой
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Забег на второй круг. Как Зеленский хочет удержать контроль над Радой