Голодали в поддержку Саакашвили. В Грузии госпитализировали троих активистов

На девятый день массовой голодовки в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которая проходит у центрального офиса крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси, госпитализированы три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Mtavari .

"Это девятый день голодовки. Приблизительно до 300 человек продолжают голодовку, несколько из них переведены в больницу бригадами скорой помощи, однако состояние остальных протестующих более-менее стабильное", - заявил член партии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе.

Как стало известно, в больницу доставлены Рамаз Керечашвили, Эмзар Шубладзе и Гоча Инасаридзе. Остальные продолжают голодовку с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Кроме того, к этому времени голодовку по рекомендации руководства "Нацдвижения" прекратили более 20 человек. Кроме того, семь человек уже находятся в больнице.

По словам председателя "Единого национального движения" Ники Мелия, голодовка будет бессрочной и не прекратится до тех пор, пока экс-президент не будет освобожден из заключения.