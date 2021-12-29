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Голодували на підтримку Саакашвілі. У Грузії госпіталізували трьох активістів

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Грузія, Середа 29 грудня 2021 14:08
Голодували на підтримку Саакашвілі. У Грузії госпіталізували трьох активістів Фото: у Грузії госпіталізували трьох активістів, які голодували (facebook.com NEWSGEORGIA)
Автор: Ольга Белей

На дев'ятий день масового голодування на підтримку засудженого екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, яке проходить біля центрального офісу найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" в Тбілісі, госпіталізовано три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Mtavari.

"Це дев'ятий день голодування. Приблизно до 300 осіб продовжують голодування, кілька з них переведені в лікарню бригадами швидкої допомоги, проте стан інших протестуючих більш-менш стабільний", - заявив член партії "Єдиний національний рух" Іраклій Надірадзе.

Як стало відомо, в лікарню доставлені Рамаз Керечашвілі, Емзар Шубладзе і Гоча Інасарідзе. Решта продовжують голодування з вимогою звільнення екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Крім того, до цього часу голодування за рекомендацією керівництва "Нацруху" припинили понад 20 осіб. Крім того, семеро людей вже перебувають у лікарні.

За словами голови "Єдиного національного руху" Нікі Мелія, голодування буде безстроковим і не припиниться до тих пір, поки екс-президент не буде звільнений з ув'язнення.

Нагадаємо, Саакашвілі втратив свідомість під час вчорашньої спроби його повернення до в'язниці.

Після цього керівництво госпіталю вирішило обмежити час відвідування Саакашвілі.

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