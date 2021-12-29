Голодували на підтримку Саакашвілі. У Грузії госпіталізували трьох активістів

На дев'ятий день масового голодування на підтримку засудженого екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, яке проходить біля центрального офісу найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" в Тбілісі, госпіталізовано три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Mtavari .

"Це дев'ятий день голодування. Приблизно до 300 осіб продовжують голодування, кілька з них переведені в лікарню бригадами швидкої допомоги, проте стан інших протестуючих більш-менш стабільний", - заявив член партії "Єдиний національний рух" Іраклій Надірадзе.

Як стало відомо, в лікарню доставлені Рамаз Керечашвілі, Емзар Шубладзе і Гоча Інасарідзе. Решта продовжують голодування з вимогою звільнення екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Крім того, до цього часу голодування за рекомендацією керівництва "Нацруху" припинили понад 20 осіб. Крім того, семеро людей вже перебувають у лікарні.

За словами голови "Єдиного національного руху" Нікі Мелія, голодування буде безстроковим і не припиниться до тих пір, поки екс-президент не буде звільнений з ув'язнення.