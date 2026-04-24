Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр

​​​​​Головне У чому проблема : Рідні заявили, що бійці 14-ї ОМБр місяцями без належного постачання, п’ють дощову воду та голодують. Логістика ускладнена обстрілами РФ переправ через Оскіл.

: Рідні заявили, що бійці 14-ї ОМБр місяцями без належного постачання, п’ють дощову воду та голодують. Логістика ускладнена обстрілами РФ переправ через Оскіл. Висновки перевірки: Генштаб виявив прорахунки керівництва та приховування реального стану справ (замовчування проблем із забезпеченням та втрати позицій).

Генштаб виявив прорахунки керівництва та приховування реального стану справ (замовчування проблем із забезпеченням та втрати позицій). Кадрові рішення : Усунуто командира 14-ї ОМБр (призначено полковника Тараса Максімова). Звільнено та понижено командира 10-го армійського корпусу, на посаду призначено Артема Богомолова.

: Усунуто командира 14-ї ОМБр (призначено полковника Тараса Максімова). Звільнено та понижено командира 10-го армійського корпусу, на посаду призначено Артема Богомолова. Поточна ситуація: Генштаб запевняє, що на позиції бригади вже доставлено продовольство. Триває службове розслідування, матеріали передадуть правоохоронцям.

Що відомо про скандал: заяви рідних військових

У соціальних мережах та медіа набула розголосу критична ситуація навколо бійців 2-го механізованого батальйону 14-ї бригади ЗСУ, які виконують завдання на Харківському напрямку.

За свідченнями рідних, військові вже 8 місяців перебувають у вкрай тяжких умовах.

Донька колишнього військового бригади Іванна Побережнюк опублікувала в соцмережі Threads фото дуже схудлих бійців та повідомила, що вони були прикомандировані до 30-ї бригади.

За її словами, через відсутність постачання солдати змушені пити дощову воду та втрачають свідомість від голоду.

"Хлопці на позиціях без їжі та води! Командування не реагує. Бійці втрачають свідомість від голоду, пʼють дощову воду. Зі звʼязком теж проблеми. Прошу поширити ці фото", - написала вона.

Скріншот публікації в Threads Іванни Побережнюк

Дружина іншого бійця, Анастасія Сільчук, оприлюднила у Facebook звернення військових, у якому йдеться про те, що воду доводиться добувати самостійно (топити сніг або збирати дощ), а посилки та медикаменти доходять лише раз на 1-2 тижні.

"Ми добровільно стали на захист України в першій день повномасштабного вторгнення. Просимо вище командування розібратися з цією ситуацією та не допустити зрадницьких дій", - йдеться у зверненні військових.

Зазначається, що доставка навіть критичних медикаментів відбувається тільки разом з доставкою їжі. Воду, якщо скидали, то 1.4-2.5 літри.

Реакція Міноборони та командування бригади

На резонанс відреагували у Міністерстві оборони України. У коментарях під постом Іванни Побережнюк відомство заявило, що новий командир 14-ї бригади взяв питання на контроль.

У Міноборони визнали, що обстановка на фронті буває критичною, а логістика - ускладненою.

Скріншот: відповідь Міноборони на скандал під постом Іванни Побережнюк в Threads

У пресслужбі 14-ї ОМБр підтвердили проблеми, пояснивши їх складнощами доставки вантажів на позиції та наголосили:

доставка здійснюється переважно за допомогою дронів через постійні обстріли;

новопризначений командир полковник Тарас Максімов працює над виправленням ситуації;

командування військової частини перебуває на зв’язку з родинами військовослужбовців.

Бригада опублікувала відео, яке демонструє складність логістичних операцій під вогнем ворога.

"Ось так виглядає лише один з етапів логістичного забезпечення наших позицій. Ворог намагається знищити будь-яку доставку до наших позицій. Але попри все, вони кожного разу намагаються прорватися. На наступних етапах доставки не менш складніше", - йдеться в описі під відео.

Кадрові рішення та результати перевірки Генштабу

Сьогодні, 24 квітня вранці офіційний коментар надав Генеральний штаб ЗСУ. За даними відомства, логістика в районі Куп’янська ускладнена через систематичні удари РФ по переправах через річку Оскіл.

Проте перевірка виявила прорахунки і з боку керівництва.

Зокрема, йдеться про приховування реального стану справ: попереднє командування бригади замовчувало проблеми із забезпеченням та втрату певних позицій.

Звільнення керівництва - з посади усунуто командира 14-ї ОМБр. Також звільнено та призначено з пониженням командира 10-го армійського корпусу.

Нові призначення: Полковник Тарас Максімов очолив 14-ту ОМБр (замість підполковника Анатолія Лисецького), а бригадний генерал Артем Богомолов - 10-й армійський корпус (замість бригадного генерала Сергія Перця).

Фото: 14 ОМБр очолив полковник Тарас Максімов, днями командир прийняв бойовий прапор (facebook.com/14ombr)

Як розповіла "Суспільному" начальниця відділення комунікацій бригади Надія Замрига, новому комбригу - 45 років. Раніше Максімов служив у 14 окремій механізованій бригаді (з 2018 року), був заступником командира бригади з артилеріі, потім - заступником командира бригади. Втім, у грудні 2024 був призначений командиром 155 окремої механізованої бригади.

"Наразі повернувся в рідну 14 окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого вже командиром. Бойовий, рішучий, вміє згуртувати колектив", - повідомила Замрига.

Тим часом тривають перевірки щодо обставин того, що сталося в бригаді. Генштаб заявляє, що комплексна комісія Сухопутних військ проводить розслідування, матеріали якого будуть передані до правоохоронців. Вже завершується службове розслідування щодо посадових осіб 14 ОМБр.

Також головком ЗСУ Олександр Сирський, аби підвищити боєздатність підрозділів, дав завдання командувачу угруповання Об’єднаних сил генерал-майору Михайлу Драпатому, у чиєму підпорядкуванні перебуває 10-й армійський корпус, щодо проведення перевірки всебічного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї.

У Генштабі запевнили, що на позицію 14-ї ОМБр вже доставлено продовольство, а за сприятливих умов буде проведена евакуація воїнів.

Хто понесе відповідальність?

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України заявила, що відстежує сигнали та реагує на кожне повідомлення, яке може свідчити про порушення законодавства або прав військовослужбовців.

Заявлено, що відповідно до прийнятих управлінських рішень головнокомандувача ЗСУ, завершується проведення розслідування щодо ситуації, яка склалась в зʼєднанні. А в разі підтвердження, факти протиправних дій отримають належну правову оцінку, а винні особи понесуть відповідальність відповідно до закону.

"Слід зазначити, що більшість фактів, згаданих у соцмережах, вже перебували у полі зору правоохоронних органів. За окремими матеріалами розглядаються рішення щодо відкриття кримінальних проваджень", - йдеться у пості в Facebook.

Довідково: про бойовий шлях 14-ї ОМБр

14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого була заснована 10 грудня 2014 року. Вона пройшла п'ять ротацій в зоні АТО/ООС.

Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року підрозділи бригади брали участь у боях на Житомирщині, Київщині, Миколаївщині, а також у контрнаступальних операціях на Харківському, Запорізькому та Донецькому напрямках.