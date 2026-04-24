Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр

Главное В чем проблема : Родные заявили, что бойцы 14-й ОМБр месяцами без надлежащего снабжения, пьют дождевую воду и голодают. Логистика затруднена обстрелами РФ переправ через Оскол.

: Родные заявили, что бойцы 14-й ОМБр месяцами без надлежащего снабжения, пьют дождевую воду и голодают. Логистика затруднена обстрелами РФ переправ через Оскол. Выводы проверки: Генштаб обнаружил просчеты руководства и сокрытие реального положения дел (замалчивание проблем с обеспечением и потери позиций).

Генштаб обнаружил просчеты руководства и сокрытие реального положения дел (замалчивание проблем с обеспечением и потери позиций). Кадровые решения : Устранен командир 14-й ОМБр (назначен полковник Тарас Максимов). Уволен и понижен командир 10-го армейского корпуса, на должность назначен Артем Богомолов.

: Устранен командир 14-й ОМБр (назначен полковник Тарас Максимов). Уволен и понижен командир 10-го армейского корпуса, на должность назначен Артем Богомолов. Текущая ситуация: Генштаб уверяет, что на позиции бригады уже доставлено продовольствие. Продолжается служебное расследование, материалы передадут правоохранителям.

Что известно о скандале: заявления родных военных

В социальных сетях и медиа получила огласку критическая ситуация вокруг бойцов 2-го механизированного батальона 14-й бригады ВСУ, которые выполняют задачи на Харьковском направлении.

По свидетельствам родных, военные уже 8 месяцев находятся в крайне тяжелых условиях.

Дочь бывшего военного бригады Иванна Побережнюк опубликовала в соцсети Threads фото очень похудевших бойцов и сообщила, что они были прикомандированы к 30-й бригаде.

По ее словам, из-за отсутствия снабжения солдаты вынуждены пить дождевую воду и теряют сознание от голода.

"Ребята на позициях без еды и воды! Командование не реагирует. Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы. Прошу распространить эти фото", - написала она.

Скриншот публикации в Threads Иванны Побережнюк

Жена другого бойца, Анастасия Сильчук, обнародовала в Facebook обращение военных, в котором говорится о том, что воду приходится добывать самостоятельно (топить снег или собирать дождь), а посылки и медикаменты доходят лишь раз в 1-2 недели.

"Мы добровольно стали на защиту Украины в первый день полномасштабного вторжения. Просим высшее командование разобраться с этой ситуацией и не допустить предательских действий", - говорится в обращении военных.

Отмечается, что доставка даже критических медикаментов происходит только вместе с доставкой еды. Воду, если сбрасывали, то 1.4-2.5 литра.

Реакция Минобороны и командования бригады

На резонанс отреагировали в Министерстве обороны Украины. В комментариях под постом Иванны Побережнюк ведомство заявило, что новый командир 14-й бригады взял вопрос на контроль.

В Минобороны признали, что обстановка на фронте бывает критической, а логистика - осложненной.

Скриншот: ответ Минобороны на скандал под постом Иванны Побережнюк в Threads

В пресс-службе 14-й ОМБр подтвердили проблемы, объяснив их сложностями доставки грузов на позиции и отметили:

доставка осуществляется преимущественно с помощью дронов из-за постоянных обстрелов;

новоназначенный командир полковник Тарас Максимов работает над исправлением ситуации;

командование воинской части находится на связи с семьями военнослужащих.

Бригада опубликовала видео, которое демонстрирует сложность логистических операций под огнем врага.

"Вот так выглядит лишь один из этапов логистического обеспечения наших позиций. Враг пытается уничтожить любую доставку к нашим позициям. Но несмотря на все, они каждый раз пытаются прорваться. На следующих этапах доставки не менее сложнее", - говорится в описании под видео.

Кадровые решения и результаты проверки Генштаба

Сегодня, 24 апреля утром официальный комментарий предоставил Генеральный штаб ВСУ. По данным ведомства, логистика в районе Купянска затруднена из-за систематических ударов РФ по переправам через реку Оскол.

Однако проверка выявила просчеты и со стороны руководства.

В частности, речь идет о сокрытии реального положения дел: предыдущее командование бригады замалчивало проблемы с обеспечением и потерю определенных позиций.

Увольнение руководства - с должности отстранен командир 14-й ОМБр. Также уволен и назначен с понижением командир 10-го армейского корпуса.

Новые назначения: Полковник Тарас Максимов возглавил 14-ю ОМБр (вместо подполковника Анатолия Лисецкого), а бригадный генерал Артем Богомолов - 10-й армейский корпус (вместо бригадного генерала Сергея Перца).

Фото: 14 ОМБр возглавил полковник Тарас Максимов, на днях командир принял боевое знамя (facebook.com/14ombr)

Как рассказала "Суспільному" начальница отделения коммуникаций бригады Надежда Замрига, новому комбригу - 45 лет. Ранее Максимов служил в 14 отдельной механизированной бригаде (с 2018 года), был замкомандира бригады по артиллерии, затем - заместителем командира бригады. Впрочем, в декабре 2024 был назначен командиром 155 отдельной механизированной бригады.

"Сейчас вернулся в родную 14 отдельную механизированную бригаду имени князя Романа Великого уже командиром. Боевой, решительный, умеет сплотить коллектив", - сообщила Замрига.

Тем временем продолжаются проверки по обстоятельствам случившегося в бригаде. Генштаб заявляет, что комплексная комиссия Сухопутных войск проводит расследование, материалы которого будут переданы в правоохранительные органы. Уже завершается служебное расследование в отношении должностных лиц 14 ОМБр.

Также главком ВСУ Александр Сырский, чтобы повысить боеспособность подразделений, дал задание командующему группировки Объединенных сил генерал-майору Михаилу Драпатому, в чьем подчинении находится 10-й армейский корпус, о проведении проверки всестороннего обеспечения военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае.

В Генштабе заверили, что на позицию 14-й ОМБр уже доставлено продовольствие, а при благоприятных условиях будет проведена эвакуация воинов.

Кто понесет ответственность?

Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины заявила, что отслеживает сигналы и реагирует на каждое сообщение, которое может свидетельствовать о нарушении законодательства или прав военнослужащих.

Заявлено, что в соответствии с принятыми управленческими решениями главнокомандующего ВСУ, завершается проведение расследования по ситуации, которая сложилась в соединении. А в случае подтверждения, факты противоправных действий получат надлежащую правовую оценку, а виновные лица понесут ответственность в соответствии с законом.

"Следует отметить, что большинство фактов, упомянутых в соцсетях, уже находились в поле зрения правоохранительных органов. По отдельным материалам рассматриваются решения об открытии уголовных производств", - говорится в посте в Facebook.

Справочно: о боевом пути 14-й ОМБр

14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого была основана 10 декабря 2014 года. Она прошла пять ротаций в зоне АТО/ООС.

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года подразделения бригады участвовали в боях на Житомирщине, Киевщине, Николаевщине, а также в контрнаступательных операциях на Харьковском, Запорожском и Донецком направлениях.