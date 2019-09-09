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У Голландии есть шанс на экстрадицию Цемаха из России, - адвокат

Новости » Политика    09.09.2019 - 19:18
У Голландии есть шанс на экстрадицию Цемаха из России, - адвокат
Фото: Владимир Цемах (скрин видеотрансляции youtube.com)

Цемаха могут выдать Голландии, так как он не является гражданином РФ

Российская Федерация может выдать свидетеля в расследовании крушения самолета рейса MH17 Владимира Цемаха Голландии. Об этом заявил адвокат освобожденных украинских моряков Николай Полозов в эфире радио НВ.

По словам Полозова, Россия может выдать Цемаха, так как тот не является гражданином России.

"У Голландии есть возможность обратиться к российской стороне, у них есть процедуры, по которым это обращение осуществляется. Россия потенциально может выдать Голландии Цемаха, потому что он не является гражданином России, он является гражданином другого государства. Будут они выдавать или нет, это уже вопрос политической воли", - заявил Полозов.

Напомним, Владимир Цемах был обменян России на украинских заключенных 7 сентября. По словам президента Украины Владимира Зеленского перед обменом Цемах был допрошен.

При этом, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Цемах отказался от сотрудничества со следствием.

Ранее РБК-Украина сообщало, что прокуратура Голландии обратилась к России с просьбой передать Амстердаму Цемаха. Ранее Нидерланды просили Украину не выдавать Цемаха РФ.


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