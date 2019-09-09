У Голландії є шанс на екстрадицію Цемаха з Росії, - адвокат

Фото: Володимир Цемах (скрін відеотрансляції youtube.com)

Цемаха можуть видати Голландії, так як він не є громадянином РФ

Російська Федерація може видати свідка у розслідуванні катастрофи літака рейсу MH17 Володимира Цемаха Голландії. Про це заявив адвокат звільнених українських моряків Микола Полозов в ефірі радіо НВ.

За словами миколи Полозова, Росія може видати Цемаха, так як той не є громадянином Росії.

"У Голландії є можливість звернутися до російської сторони, у них є процедури, за якими це звернення здійснюється. Росія потенційно може видати Голландії Цемаха, тому що він не є громадянином Росії, він є громадянином іншої держави. Вони будуть видавати чи ні, це вже питання політичної волі", - заявив Полозов.

Нагадаємо, Володимир Цемах був обміняний Росії на українських в'язнів 7 вересня. За словами президента України Володимира Зеленського перед обміном Цемах був допитаний.

При цьому, екс-генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що Цемах відмовився від співпраці зі слідством.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прокуратура Голландії звернулася до Росії з проханням передати Амстердаму Цемаха. Раніше Нідерланди просили Україну не видавати Цемаха РФ.