Австралия разочарована выдачей Цемаха России

Фото: Владимир Цемах (скрин видеотрансляции youtube.com)

Австралия считает, что проводить получить доступ к Цемаху будет сложнее на территории РФ

Австралия прокомментировала решение Украины выдать российской стороне Владимира Цемаха, являющегося свидетелем в расследовании крушения самолета рейса MH17. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Министрерство иностранных дел Австралии.

В частности, в МИД заявили, что признают важность для Украины обмена с Россией удерживаемыми гражданами и приветствуют освобождение 35 украинских граждан, включая 24 моряка, задержанных в Азовском море в ноябре прошлого года.

"Мы признаем страдания, которые они и их семьи перенесли, и понимаем их счастье по возвращении домой. Однако Австралия разочарована тем, что в обмен был включен Владимир Цемах, человек, представляющий интерес в связи с крушением MH17", - указано в заявлении.

Также в МИД напомнили, что ранее просили правительство Украины обеспечить, чтобы Цемах оставался доступным для допроса следователями Объединенной следственной группы (JIT), включая федеральную полицию Австралии.

"Мы признаем, что Украина столкнулась с огромным давлением со стороны Российской Федерации, чтобы включить Цемаха в этот обмен. Однако обеспечить правосудие Цемаха будет сложнее, если он находится в России", - добавили в австралийском МИД.

По данным ведомства, в течение четырех лет Австралия выделила 50,3 млн долларов на поддержку судебных преследований и расследований для того, чтобы близкие жертвы могли реально участвовать в судебных разбирательствах в Нидерландах.

Напомним, Юрий Луценко, который был генеральным прокурором Украины во время задержания Цемаха, заявил, что фигурант дела о крушении рейса MH17 отказался сотрудничать со следствием. Экс-боевика допросили перед обменом с Россией, однако сотрудничать со следствием Цемах отказался.

Также Нидерланды обратились к РФ с просьбой выдать им Цемаха.