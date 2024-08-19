Голкіпер збірної України отримав травму за 3 тижні до старту Ліги націй

23-річний страж воріт потрапив у лазарет "орлів". У суботу він провів увесь поєдинок проти "Каси Пії" у 2-му турі португальської Прімейри.

Трубін ушкодив лівий гомілковостопний суглоб. Медики діагностували в нього розтягнення бічної зв'язки. Терміни відновлення українця наразі невідомі, але, найімовірніше, воротар повернеться до кінця серпня.

"Бенфіка" в найближчих турах чемпіонату Португалії зустрінеться з "Ештрелою" (24 серпня) та "Морейренсе" (30 серпня). Натомість на початку вересня Трубін повинен допомогти збірній України в протистояннях Ліги націй проти Албанії (7 вересня) та Чехії (10 вересня).

"Бенфіка" на старті сезону 2024/25

Столичний гранд розпочав змагальний рік зі сенсаційної поразки від "Фамалікана" (0:2). Натомість в другому поєдинку "орли" розгромили "Касу Пію" з голами Павлідіса, Гувеї та Аурснеса.

У літнє трансферне вікно "Бенфіка" підписала 6 футболістів. Лісабонці орендували Ренату Санчеша (ПСЖ) та підписали вільним агентом Леандро Баррейро ("Майнц"). Натомість за оборонців Альваро Каррераса (МЮ), Яна-Нікласа Бесте ("Гайденгайм"), вінгера Бенхаміна Рольхайсера ("Естудіантес") і нападника Вангеліса Павлідіса (АЗ) віддали 41,5 млн євро.

Найбільше ж заробила "Бенфіка" на трансфері Жуана Невеша. "Парі Сен-Жермен" віддав за хавбека 59,92 млн у євровалюті.