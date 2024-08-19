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Голкипер сборной Украины получил травму за 3 недели до старта Лиги наций

Фото: Анатолий Трубин остается основным и в "Бенфике", и в сборной Украины (facebook.com/SLBenfica)
Автор: Антон Федорцив

Украинский вратарь лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин получил неприятное повреждение в чемпионате Португалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

23-летний страж ворот попал в лазарет "орлов". В субботу он провел весь поединок против "Касы Пии" во 2-м туре португальской Примейры.

Трубин повредил левый голеностопный сустав. Медики диагностировали у него растяжение боковой связки. Сроки восстановления украинца пока неизвестны, но, вероятнее всего, вратарь вернется к концу августа.

"Бенфика" в ближайших турах чемпионата Португалии встретится с "Эштрелой" (24 августа) и "Морейренсе" (30 августа). В начале же сентября Трубин должен помочь сборной Украины в противостояниях Лиги наций против Албании (7 сентября) и Чехии (10 сентября).

"Бенфика" на старте сезона 2024/25

Столичный гранд начал соревновательный год с сенсационного поражения от "Фамаликана" (0:2). Во втором поединке "орлы" разгромили "Касу Пию" с голами Павлидиса, Гувеи и Аурснеса.

В летнее трансферное окно "Бенфика" подписали 6 футболистов. Лиссабонцы арендовали Ренату Санчеша (ПСЖ) и подписали свободным агентом Леандро Баррейро ("Майнц"). Зато за защитников Альваро Каррераса (МЮ), Яна-Никласа Бесте ("Хайденхайм"), вингера Бенхамина Рольхайсера ("Эстудиантес") и нападающего Вангелиса Павлидиса (АЗ) отдали 41,5 млн евро.

Больше всего заработала "Бенфика" на трансфере Жуана Невеша. "Пари Сен-Жермен" отдал за хавбека 59,92 млн в евровалюте.

К слову, ранее составили календарь матчей сборной Украины разных категорий до конца 2024 года.

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Бенфика