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Голкипер "Динамо" Бойко признан лучшим игроком 25 тура УПЛ

Новости » Спорт    25.04.2019 - 10:51
Голкипер "Динамо" Бойко признан лучшим игроком 25 тура УПЛ
Фото: Бойко в матче "Динамо" - "Шахтер" (facebook.com/fcdynamoua)

Вратарь в матче с "Шахтером" отразил пенальти

Украинская Премьер-лига, опросив специалистов экспертного совета, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 25 тура УПЛ. Об этом сообщается на сайте чемпионата.

По итогам голосования победу одержал вратарь "Динамо" Денис Бойко, который в матче с "Шахтером" отразил пенальти. За него отдали голоса все респонденты, кроме одного.

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Артур Валерко.

Напомним, форвард донецкой команды Жуниор Мораес назвал незабитый пенальти в ворота своего бывшего футбольного клуба одним из самых ужасных моментов в карьере.

Мораес назвал незабитый пенальти "Динамо" самым ужасным моментом в карьере "Динамо" и "Шахтер" не выявили победителя
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