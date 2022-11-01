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В Голій Пристані окупанти створили критичні умови для населення

Фото: окупанти створили кризу в Голій Пристані (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У окупованій Голій Пристані Херсонської області російські військові створили критичну ситуацію для місцевих мешканців, позбавивши їх медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

За його словами, зараз окупанти вивозять автотранспорт, обладнання і ліки з Центральної райлікарні та ЦПМСД, а будівлі закривають. В місті залишилась всього одна машина "швидкої".

"Евакуюватися" за вказівкою окупантів ніхто не бажає, у тому числі лікарі. Та чи зможуть вони рятувати життя, як раніше, без обладнання та медикаментів?" - пише Янушевич.

В той же час, підопічних з Голопристанського геріатричного пансіонату окупанти примусово депортують - тих, що не можуть самостійно пересуватися, до Генічеську, інших - до тимчасово окупованого Криму.

Окрім того, з 4 листопада у місті припинить працювати ринок, а наступного дня мають закритися всі продуктові магазини. Янушевич додає, що виїхати на підконтрольну Україні територію люди не можуть, бо росіяни не дають їм перепустки.

Нагадаємо, що у середині жовтня окупаційний "глава регіону" Володимир Сальдо оголосив "добровільне переміщення" жителів Херсонської області з правого берега на лівий.

А 31 жовтня окупаційна влада області оголосила про розширення "зони евакуації" на 15 кілометрів углиб області.

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