В Голой Пристани оккупанты создали критические условия для населения

По его словам, сейчас оккупанты вывозят автотранспорт, оборудование и лекарства из Центральной райбольницы и ЦПМСП, а здания закрывают. В городе осталась всего одна машина "скорой".

"Эвакуироваться" по указанию оккупантов никто не желает, в том числе врачи. Но смогут ли они спасать жизнь по-прежнему без оборудования и медикаментов?" - пишет Янушевич.

В то же время, подопечных из Голопристанского гериатрического пансионата оккупанты принудительно депортируют - тех, кто не может самостоятельно передвигаться в Геническ, других - в временно оккупированный Крым.

Кроме того, с 4 ноября в городе прекратит работу рынок, а на следующий день должны закрыться все продуктовые магазины. Янушевич добавляет, что уехать на подконтрольную Украине территорию люди не могут, потому что россияне не дают им пропуска.