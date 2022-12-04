У Голій Пристані Херсонської області пролунали вибухи

У неділю, 4 грудня, у тимчасово окупованій Голій Пристані (Херсонська область) місцеві жителі почули вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Гола Пристань на карті (натисніть, щоб збільшити)

Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальної інформації про вибухи.

Нагадаємо, ще 14 листопада радник Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що в окупованих Олешках та Голій Пристані регулярно лунає стрілянина з автоматичної зброї.

Також ми писали, що 3 грудня бійці ЗСУ підняли перший прапор України на лівобережній частині Херсонської області.

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