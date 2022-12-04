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У Голій Пристані Херсонської області пролунали вибухи

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Неділя 04 грудня 2022 22:59
У Голій Пристані Херсонської області пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Голій Пристані на Херсонщині прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 4 грудня, у тимчасово окупованій Голій Пристані (Херсонська область) місцеві жителі почули вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальної інформації про вибухи.

У Голій Пристані Херсонської області пролунали вибухи Гола Пристань на карті (натисніть, щоб збільшити)

Нагадаємо, ще 14 листопада радник Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що в окупованих Олешках та Голій Пристані регулярно лунає стрілянина з автоматичної зброї.

Також ми писали, що 3 грудня бійці ЗСУ підняли перший прапор України на лівобережній частині Херсонської області.

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Херсонська область Вибух Війна Росії проти України
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