В Голой Пристани Херсонской области прогремели взрывы
Иллюстративное фото: в Голой Пристани Херсонской области прогремели взрывы (Getty Images)
В воскресенье, 4 декабря, во временно оккупированной Голой Пристани (Херсонская область) местные жители услышали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Официальные источники пока не раскрывали более подробной информации о взрывах.
Напомним, еще 14 ноября советник Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что в оккупированных Олешках и Голой Пристани регулярно раздается стрельба из автоматического оружия.
Также мы писали, что 3 декабря бойцы ВСУ подняли первый флаг Украины на левобережной части Херсонской области.
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