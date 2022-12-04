В Голой Пристани Херсонской области прогремели взрывы

В воскресенье, 4 декабря, во временно оккупированной Голой Пристани (Херсонская область) местные жители услышали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Голая Пристань на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Официальные источники пока не раскрывали более подробной информации о взрывах.

Напомним, еще 14 ноября советник Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что в оккупированных Олешках и Голой Пристани регулярно раздается стрельба из автоматического оружия.

Также мы писали, что 3 декабря бойцы ВСУ подняли первый флаг Украины на левобережной части Херсонской области.

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