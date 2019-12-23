Голик: "Укравтодор" будет строить каждую дорогу в течение одного года

Отныне "Укравтодор" будет строить дороги в течение одного года каждую. Об этом сообщил советник премьер-министра Юрий Голик в своем интервью "Зеркалу недели"

"Исключения могут составлять лишь очень сложные и длинные трассы типа Киев—Одесса, но уже со следующего года все начатое и брошенное в рамках любимой прежде в "Укравтодоре" концепции "давайте начнем, а потом бросим, как-нибудь да доделаем" будет достроено и доделано. А новые объекты будут реализовываться в рамках концепции от начала и до конца и желательно в рамках года", - заявил Голик.

В качестве примера неудовлетворительного менеджмента при строительстве дорог советник премьера назвал трассу Харьков—Славянск в Харьковской и Донецкой областях, которая уже второй год стоит без верхнего слоя.

"На 2019 год был выделен 1 миллиард на трассу Мерефа—Лозовая. Трассу категории М — международная — не доделали. А трассу категории Р — региональная, начали, но тоже не выделив на нее всю сумму. Логика где? Осенью 2019 года нашли способ закончить ремонт большей части трассы. Однако при этом гениальные планировщики забыли об еще одном своем провале — отремонтированная дорога заканчивается на границе с Днепропетровской областью, в которой "Укравтодор" делать продолжение этой дороги в ближайшие несколько лет не планировал", - отметил Голик.

По его словам, с хаотичным планированием, которое замедляет ремонт дорог и напрямую влияет на стоимость проекта, будет покончено.

Как сообщалось, Юрий Голик вошел в ТОП-100 наиболее влиятельных людей Украины в 2019 году по версии издания "Корреспондент".