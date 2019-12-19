Голик: ОГА не смогли использовать 20% денег Дорожного фонда

Фото: Юрий Голик (из открытых источников)

Голик рассказал, как ОГА использовали 14 млрд грн Дорожного фонда в этом году

Областные администрации в Украине по состоянию на 30 ноября не смогли использовать 20% денег Дорожного фонда, которые поступили им для ремонта и содержания дорог. Об этом сообщил советник премьер-министра Юрий Голик, представив в Facebook данные из отчета Счетной палаты.

"Как ОГА использовали 14 млрд грн Дорожного фонда в этом году. Если кратко - плохо. Использовали не все, т.к. остаток в деньгах около 20%, и использовали плохо - слишком много ямочного ремонта и прочего мазохизма", - заявил Голик.

Наглядно об использовании Дорожного Фонда Областными Администрациями. Напомню, 35% Дорожного Фонда идут именно в ОГА... Опубліковано Юрієм Голиком Вівторок, 17 грудня 2019 р.

Он уточнил, что во всех ОГА произошла смена их глав и все выводы об успешности/не успешности ОГА с точки зрения ремонта дорог нельзя впрямую переносить на нынешних глав областей.

"Эти данные - это следствие логики, заложенной в использование Дорожного фонда их предшественниками. Нынешние главы ОГА скорее ехали по уже проложенным рельсам", - добавил советник премьера.

При этом он показал фото капитально отремонтированных дорог в Днепропетровской области времен, когда там работала так называемая "команда Резниченко", представителем которой был Голик. По его словам, дороги в Днепропетровской области – "самые наглядные доказательства разницы в подходах и, как следствие, результатов".

Как известно, 35% Дорожного фонда идут в ОГА на ремонт и содержание дорог областного и сельского значения, плюс 20% от суммы могут использоваться ОГА на ремонт дорог внутри населенных пунктов.

Ранее Юрий Голик сообщил, что ремонт и строительство дорог в Украине будут контролировать иностранные компании. Это касается дорог, заказчиком работ на которых является Укравтодор.