ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Голик: ОГА не смогли использовать 20% денег Дорожного фонда

Новости » Инфраструктура     19.12.2019 - 09:47
Голик: ОГА не смогли использовать 20% денег Дорожного фонда
Фото: Юрий Голик (из открытых источников)

Голик рассказал, как ОГА использовали 14 млрд грн Дорожного фонда в этом году

Областные администрации в Украине по состоянию на 30 ноября не смогли использовать 20% денег Дорожного фонда, которые поступили им для ремонта и содержания дорог. Об этом сообщил советник премьер-министра Юрий Голик, представив в Facebook данные из отчета Счетной палаты.

"Как ОГА использовали 14 млрд грн Дорожного фонда в этом году. Если кратко - плохо. Использовали не все, т.к. остаток в деньгах около 20%, и использовали плохо - слишком много ямочного ремонта и прочего мазохизма", - заявил Голик.

Наглядно об использовании Дорожного Фонда Областными Администрациями. Напомню, 35% Дорожного Фонда идут именно в ОГА...

Опубліковано Юрієм Голиком Вівторок, 17 грудня 2019 р.

Он уточнил, что во всех ОГА произошла смена их глав и все выводы об успешности/не успешности ОГА с точки зрения ремонта дорог нельзя впрямую переносить на нынешних глав областей.

"Эти данные - это следствие логики, заложенной в использование Дорожного фонда их предшественниками. Нынешние главы ОГА скорее ехали по уже проложенным рельсам", - добавил советник премьера.

При этом он показал фото капитально отремонтированных дорог в Днепропетровской области времен, когда там работала так называемая "команда Резниченко", представителем которой был Голик. По его словам, дороги в Днепропетровской области – "самые наглядные доказательства разницы в подходах и, как следствие, результатов".

Как известно, 35% Дорожного фонда идут в ОГА на ремонт и содержание дорог областного и сельского значения, плюс 20% от суммы могут использоваться ОГА на ремонт дорог внутри населенных пунктов.

Ранее Юрий Голик сообщил, что ремонт и строительство дорог в Украине будут контролировать иностранные компании. Это касается дорог, заказчиком работ на которых является Укравтодор.

Голик: несмотря на саботаж, сканеры на таможне уже работают в тестовом режиме Законопроект 2234 убивает причины коррупции в дорожной отрасли, - Голик
Новости Украины Юрий Голикдороги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь