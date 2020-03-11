Голик: теперь за "Большой стройкой" можно следить в режиме онлайн

За сотнями инфраструктурных проектов по всей стране в рамках национальной программы "Большая стройка" можно наблюдать в режиме онлайн, так как у проекта появился собственный Telegram-канал. Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор программы Юрий Голик.

По его словам, в канале будут появляться ежедневные фото и видео со строящихся и ремонтирующихся объектов по всей стране - школы, дороги, детские садики, стадионы, больницы, спортивные комплексы, амбулатории.

"Мы стараемся как можно полно информировать всех о том, как работает "Большая стройка". Любой, кто подпишется на Telegram-канал, может узнать, на какой стадии строительство или ремонт объекта там, где он живет, или того, который кому-то очень важен", - написал Голик.

Национальная программа "Большая стройка", инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским, стартовала по всей Украине 1 марта. Программой предусмотрено до конца года построить и капитально отремонтировать как минимум по 100 школ, детских садиков, стадионов, больниц, а также 6500 км дорог.

Напомним, ранее Юрий Голик заявил, что на строительство и капитальный ремонт дорог "Укравтодор" получит в 2020 году около 85 млрд гривен, еще 22 млрд из Дорожного фонда получат облгосадминистрации на дороги местного значения.

Как писало РБК-Украина, в феврале, накануне страта "Большой стройки", областные администрации представили планы по строительству объектов инфраструктуры в рамках программы.