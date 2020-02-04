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Голик показал инструкцию, по которой будут принимать объекты в рамках "Большой стройки"

Новости » Общество     04.02.2020 - 11:02
Голик показал инструкцию, по которой будут принимать объекты в рамках "Большой стройки"
Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

Советник премьера выложил в открытом доступе check-list для проектировщика

Советник премьер-министра Юрий Голик показал инструкцию, по которой будут оценивать проекты, принимать и вводить в эксплуатацию реконструируемые объекты в рамках проекта "Большая стройка" - школы, больницы и детские садики. Об этом Голик написал на своей странице в Facebook.

"За 4 года в Днепропетровской области видел много реконструированных зданий школ, детских садиков и больниц. Объективно, самые классные школы, садики и больницы были созданы именно нами", - написал Голик, который в 2015-2019 годах занимал пост советника Днепропетровской областной администрации.

По его словам, приезжая сейчас на подобные объекты в других областях, он замечает массу мелких нюансов.

"Будучи приверженцем подхода Standard Operating Procedure, выкладываю в открытом доступе check-list для проектировщика любого подобного здания", - написал Голик.

Советник премьера рекомендует подрядчикам уже сейчас сверяться с этим чек-листом, который содержит 100 критериев оценки.

Как сообщалось ранее, в рамках глобального проекта, который уже получил название "Большая стройка", уже подходят к завершению работы на первых объектах.

Голик пообещал, что к лету "Охматдет" будет достроен Десятки тысяч единиц техники готовы к началу "Большой стройки", - советник премьера Голик
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