Голик: тепер за "Великим будівництвом" можна стежити в режимі онлайн

За сотнями інфраструктурних проектів по всій країні в рамках національної програми "Велике будівництво" можна спостерігати в режимі онлайн, оскільки у проекту з'явився власний Telegram-канал. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор програми Юрій Голик.

За його словами, на каналі будуть з'являтися щоденні фото і відео зі споруджуваних і відремонтованих об'єктів по всій країні - школи, дороги, дитячі садки, стадіони, лікарні, спортивні комплекси, амбулаторії.

"Ми намагаємося якомога повно інформувати всіх про те, як працює "Велике будівництво". Кожен, хто підпишеться на Telegram-канал, може дізнатися, на якій стадії будівництво або ремонт об'єкта там, де він живе, або того, що комусь дуже важливо", - написав Голик.

Національна програма "Велике будівництво", ініційована президентом України Володимиром Зеленським, стартувала по всій Україні 1 березня. Програмою передбачено до кінця року побудувати та капітально відремонтувати як мінімум по 100 шкіл, дитячих садків, стадіонів, лікарень, а також 6500 км доріг.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик заявив, що на будівництво та капітальний ремонт доріг "Укравтодор" отримає у 2020 році близько 85 млрд гривень, ще 22 млрд з Дорожнього фонду отримають облдержадміністрації на дороги місцевого значення.

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому, напередодні страту "Великого будівництва", обласні адміністрації представили плани з будівництва об'єктів інфраструктури в рамках програми.