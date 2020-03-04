Голик: сотни дорог, садиков, школ и стадионов на карте Украины

Координатор, инициированного президентом Владимиром Зеленским, проекта "Большая стройка", показал карту Украины, на которой отмечены сотни инфраструктурных проектов, строительство которых началось 1 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Голика в Facebook.

По данным Голика, проект включает в себя строительство и капитальный ремонт 4 000 км дорог "Укравтодора", 2 500 км дорог, которые находятся на балансах ОГА и местных советов, 155 детских садиков, 236 школ, 169 стадионов и спортивных комплексов, 212 приемных отделений со всем оборудованием в опорных больницах, 422 амбулатории.

Финансирование объектов осуществляется за счет местных бюджетов и Государственного фонда регионального развития.

На строительство и капитальный ремонт дорог Укравтодор получит в 2020 году около 85 млрд гривен, еще 22 млрд из Дорожного фонда получат облгосадминистрации на дороги местного значения.

Как заявил Голик в эфире телеканала "Украина 24", это деньги из трех источников.

"Первый - непосредственно деньги из Дорожного фонда. Было принято соответствующее постановление Кабмина и 31 млрд пойдут на капитальный ремонт дорог. Второй источник – деньги международных финансовых организаций, это порядка 6,5 млрд грн. И третий – государственные гарантии. Укравтодор планирует привлечь деньги госбанков - это порядка 19,5 миллиарда. Два необходимых для этого закона Верховная Рада недавно приняла", - отметил Голик.

Как писало РБК-Украина, по словам Юрия Голика, "Большая стройка" началась вовремя благодаря своевременному планированию.