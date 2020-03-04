Голик: сотні доріг, садків, шкіл і стадіонів на карті України

Координатор, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, проекту "Велике будівництво", показав карту України, на якій відзначені сотні інфраструктурних проектів, будівництво яких почалося 1 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Голика в Facebook.

За даними Голика, проект включає в себе будівництво і капітальний ремонт 4 000 км доріг "Укравтодору", 2 500 км доріг, які знаходяться на балансах ОДА та місцевих рад, 155 дитячих садків, 236 шкіл, 169 стадіонів і спортивних комплексів, 212 прийомних відділень з усім обладнанням в опорних лікарнях, 422 амбулаторії.

Фінансування об'єктів здійснюється за рахунок місцевих бюджетів та Державного фонду регіонального розвитку.

На будівництво і капітальний ремонт доріг Укравтодор отримає в 2020 році близько 85 млрд гривень, ще 22 млрд з Дорожнього фонду отримають облдержадміністрації на дороги місцевого значення.

Як заявив Голик в ефірі телеканалу "Україна 24", це гроші з трьох джерел.

"Перший - безпосередньо гроші з Дорожнього фонду. Було прийнято відповідну постанову Кабміну і 31 млрд підуть на капітальний ремонт доріг. Друге джерело - гроші міжнародних фінансових організацій, це близько 6,5 млрд грн. І третій - державні гарантії. Укравтодор планує залучити гроші держбанків - це близько 19,5 мільярда. Два необхідних для цього закону Верховна Рада нещодавно прийняла", - зазначив Голик.

Як писало РБК-Україна, за словами Юрія Голика, "Велике будівництво" почалася вчасно завдяки своєчасному плануванню.