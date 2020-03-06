Голик рассказал о самом масштабном дорожном строительстве страны

Фото: Юрий Голик и Александр Кубраков (facebook.com)

Координатор "Большой стройки" рассказал о строительстве трассы "Решетиловка - Днепр"

Строительство трассы Н-31 Решетиловка - Днепр станет самым масштабным дорожным строительством в стране. Об этом заявил координатор программы "Большая стройка" Юрий Голик в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского с целью инспекции одного из участков трассы, передает РБК-Украина.

"Визит президента на участок трассы Решетиловка - Днепр. Как раз на этом участке строится, в том числе, мост через Ворсклу. Это строительство должно стать и станет самым быстрым. Задача построить эту трассу всю уже в этом году", - написал Голик.

По его словам, Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка - первая бетонная автодорога в Украине, которая проходит через Полтавскую и Днепропетровскую области. Трасса фактически связывает Восток и Запад Украины, благодаря ей качественная дорога соединит такие города, как Мариуполь, Днепр, Киев и Львов.

Напомним, национальная программа "Большая стройка" началась по всей стране с 1 марта 2020 года. Всего в ходе реализации программы, инициированной президентом, в течение 2020 года в Украине будут построены и отремонтированы 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов, более 200 приемных отделений неотложной медицинской помощи, а также 6 500 км дорог международного, национального и местного значения.

Ранее Юрий Голик сообщил, что одним из ключевых направлений "Большой стройки" станет завершение строительства трассы "Решетиловка-Днепр".

Как писало РБК-Украина, Голик показал карту Украины, на которой отмечены сотни инфраструктурных проектов, строительство которых началось 1 марта.