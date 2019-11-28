ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Голик показал строительство трассы, которая соединит Днепр с Киевом

Новости » Инфраструктура     28.11.2019 - 10:03
Голик показал строительство трассы, которая соединит Днепр с Киевом
Иллюстративное фото (facebook.com/y.golyk)

У Днепра скоро будет нормальное дорожное сообщения с Киевом

Продолжается строительство новой четырехполосной трассы Днепр - Решетиловка. Советник премьера-министра Юрий Голик показал в своем Facebook строительство трассы, которая соединит Днепр с Киевом.

"Продолжается строительство новой четырехполосной трассы Днепр - Решетиловка. Той самой, единственной в стране, которая строится с нуля. Дикость, что у Днепра нет нормального дорожного сообщения с Киевом. Теперь будет", - сказал Голик.

Продолжается строительство новой четырехполосной трассы Днепр - Решетиловка. Той самой, единственной в стране, которая...

Опубліковано Юрієм Голиком Середа, 27 листопада 2019 р.

Как заявлял Голик ранее, построить в Украине хотя бы ключевые дороги и сделать их на уровне передовых европейских стран – означает автоматом сделать для развития страны больше, чем большинством возможных реформ.

Мост в Запорожье начнут строить уже в следующем году, - Голик Голик показал, как создавать современные школы из унылых советских коробок
Новости Украины Юрий ГоликФК Днепрдороги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь