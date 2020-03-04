Голик: сотни дорог, садиков, школ и стадионов на карте Украины

Фото: Юрий Голик (facebook.com)

Координатор "Большой стройки" рассказал об основных источниках финансирования проекта

Координатор, инициированного президентом Владимиром Зеленским, проекта "Большая стройка", показал карту Украины, на которой отмечены сотни инфраструктурных проектов, строительство которых началось 1 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Голика в Facebook.

По данным Голика, проект включает в себя строительство и капитальный ремонт 4 000 км дорог "Укравтодора", 2 500 км дорог, которые находятся на балансах ОГА и местных советов, 155 детских садиков, 236 школ, 169 стадионов и спортивных комплексов, 212 приемных отделений со всем оборудованием в опорных больницах, 422 амбулатории.

Финансирование объектов осуществляется за счет местных бюджетов и Государственного фонда регионального развития.

На строительство и капитальный ремонт дорог Укравтодор получит в 2020 году около 85 млрд гривен, еще 22 млрд из Дорожного фонда получат облгосадминистрации на дороги местного значения.

Как заявил Голик в эфире телеканала "Украина 24", это деньги из трех источников.

"Первый - непосредственно деньги из Дорожного фонда. Было принято соответствующее постановление Кабмина и 31 млрд пойдут на капитальный ремонт дорог. Второй источник – деньги международных финансовых организаций, это порядка 6,5 млрд грн. И третий – государственные гарантии. Укравтодор планирует привлечь деньги госбанков - это порядка 19,5 миллиарда. Два необходимых для этого закона Верховная Рада недавно приняла", - отметил Голик.

Как писало РБК-Украина, по словам Юрия Голика, "Большая стройка" началась вовремя благодаря своевременному планированию.