ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Голик розповів про наймасштабніше дорожнє будівництво країни

Новини » Транспорт     06.03.2020 - 11:58
Голик розповів про наймасштабніше дорожнє будівництво країни
Фото: Юрій Голік та Олександр Кубраков (facebook.com)

Координатор "Великого будівництва" розповів про будівництво траси "Решетилівка - Дніпро"

Будівництво траси Н-31 Решетилівка - Дніпро стане наймасштабнішим дорожнім будівництвом в країні. Про це заявив координатор програми "Велике будівництво" Юрій Голик в ході візиту президента України Володимира Зеленського з метою інспекції однієї з ділянок траси, передає РБК-Україна.

"Візит президента на ділянку траси Решетилівка - Дніпро. Якраз на цій ділянці будується, в тому числі, міст через Ворсклу. Це будівництво повинно стати та стане найшвидшим. Завдання побудувати цю трасу всю вже в цьому році", - написав Голик.

За його словами, Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка - перша бетонна автодорога в Україні, яка проходить через Полтавську та Дніпропетровську області. Траса фактично зв'язує Схід і Захід України, завдяки їй якісна дорога з'єднає такі міста, як Маріуполь, Дніпро, Київ і Львів.

Нагадаємо, національна програма "Велике будівництво" почалася по всій країні з 1 березня 2020 року. Всього в ході реалізації програми, ініційованої президентом, протягом 2020 року в Україні будуть побудовані й відремонтовані 100 шкіл, 100 дитячих садів, 100 стадіонів, понад 200 приймальних відділень невідкладної медичної допомоги, а також 6 500 км доріг міжнародного, національного та місцевого значення.

Раніше Юрій Голик повідомив, що одним з ключових напрямків "Великого будівництва" стане завершення будівництва траси "Решетилівка-Дніпро".

Як повідомляло РБК-Україна, Голик показав карту України, на якій відзначені сотні інфраструктурних проектів, будівництво яких почалося 1 березня.

В Україні запустили інтерактивну мапу доріг "Велике будівництво" почалася вчасно завдяки своєчасному планування, - Голик
Новини України ФК ДніпродорогиЮрій Голик
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся