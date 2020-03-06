Голик розповів про наймасштабніше дорожнє будівництво країни

Фото: Юрій Голік та Олександр Кубраков (facebook.com)

Координатор "Великого будівництва" розповів про будівництво траси "Решетилівка - Дніпро"

Будівництво траси Н-31 Решетилівка - Дніпро стане наймасштабнішим дорожнім будівництвом в країні. Про це заявив координатор програми "Велике будівництво" Юрій Голик в ході візиту президента України Володимира Зеленського з метою інспекції однієї з ділянок траси, передає РБК-Україна.

"Візит президента на ділянку траси Решетилівка - Дніпро. Якраз на цій ділянці будується, в тому числі, міст через Ворсклу. Це будівництво повинно стати та стане найшвидшим. Завдання побудувати цю трасу всю вже в цьому році", - написав Голик.

За його словами, Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка - перша бетонна автодорога в Україні, яка проходить через Полтавську та Дніпропетровську області. Траса фактично зв'язує Схід і Захід України, завдяки їй якісна дорога з'єднає такі міста, як Маріуполь, Дніпро, Київ і Львів.

Нагадаємо, національна програма "Велике будівництво" почалася по всій країні з 1 березня 2020 року. Всього в ході реалізації програми, ініційованої президентом, протягом 2020 року в Україні будуть побудовані й відремонтовані 100 шкіл, 100 дитячих садів, 100 стадіонів, понад 200 приймальних відділень невідкладної медичної допомоги, а також 6 500 км доріг міжнародного, національного та місцевого значення.

Раніше Юрій Голик повідомив, що одним з ключових напрямків "Великого будівництва" стане завершення будівництва траси "Решетилівка-Дніпро".

Як повідомляло РБК-Україна, Голик показав карту України, на якій відзначені сотні інфраструктурних проектів, будівництво яких почалося 1 березня.