Голик: президент подписал законы, открывающие путь к инвестициям в дорожную отрасль

Советник премьер-министра Юрий Голик сообщил в своем Facebook о том, что президент Владимир Зеленский подписал принятые парламентом 12 ноября 2019 года законы, которые открывают путь инвестициям частных компаний в технику и технологии для содержания и обслуживания дорог.

"Все, что может быть передано от умирающих ГП и КП частным компаниям - должно быть передано через прозрачные процедуры конкурсов. Это - рабочие места, налоги, технологии, новая техника и, главное, совершенно другое качество обслуживания и содержания дорог", - сказал Голик.

Согласно сообщению Офиса президента, речь идет о законе "О внесении изменений в Закон Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования" № 282-ІХ.

В частности, закон отменил согласования с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета перечней объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог.

Теперь Кабинет министров Украины будет утверждать Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на соответствующий период с перечнем дорог, на которых запланированы работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему среднему ремонту, с указанием объемов и источников финансирования.

Также предусмотрено предоставление субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на финансирование.

Президент подписал и закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог" № 283-ІХ. Этот документ вводит в Бюджетный кодекс понятие среднесрочного обязательства по типовым договорам на строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог.

Эти законы существенно расширяют возможности регионов по использованию средств территориальных дорожных фондов и субвенции из государственного бюджета и способствуют привлечению частных инвестиций.

"Ранее, существующее законодательство в дорожном строительстве содержало странные архаичные нормы, не позволяющие отрасли развиваться быстро. Все хотят привлекать частные компании к содержанию дорог. А частные компании хотят долгосрочных контрактов на обслуживание дорог. Потому что это чуть другая техника, это инвестиции, и бизнес хочет нормального планирования - знать, что вкладывая десятки миллионов долларов в технику и технологии, он будет защищен трехлетним контрактом. Ранее это было невозможно", - отметил Голик.