Голик: президент підписав закони, що відкривають шлях до інвестицій в дорожню галузь

Радник прем'єр-міністра Юрій Голик повідомив у своєму Facebook про те, що президент Володимир Зеленський підписав ухвалені парламентом 12 листопада 2019 року закони, які відкривають шлях інвестиціям приватних компаній в техніку і технології для утримання та обслуговування доріг.

"Все, що може бути передано від вмираючих ДП і КП приватним компаніям - має бути передано через прозорі процедури конкурсів. Це - робочі місця, податки, технології, нова техніка і, головне, зовсім інша якість обслуговування і утримання доріг", - сказав Голик.

Згідно з повідомленням Офісу президента, мова йде про закон "Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування" № 282-ІХ.

Зокрема, закон скасував узгодження з комітетом Верховної Ради з питань бюджету переліків об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг.

Тепер Кабінет міністрів України затверджуватиме Державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на відповідний період з переліком доріг, на яких заплановані роботи з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту, із зазначенням обсягів і джерел фінансування.

Також передбачено надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування.

Президент підписав і закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг" № 283-ІХ. Цей документ вводить до Бюджетного кодексу поняття середньострокового зобов'язання за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг.

Ці закони суттєво розширюють можливості регіонів щодо використання коштів територіальних дорожніх фондів і субвенції з державного бюджету і сприяють залученню приватних інвестицій.

"Раніше існуюче законодавство в дорожньому будівництві містило дивні архаїчні норми, які не дозволяють галузі розвиватися швидко. Всі хочуть залучати приватні компанії до утримання доріг. А приватні компанії хочуть довгострокових контрактів на обслуговування доріг. Тому що це трохи інша техніка, це інвестиції, і бізнес хоче нормального планування - знати, що вкладаючи десятки мільйонів доларів в техніку і технології, він буде захищений трирічним контрактом. Раніше це було неможливо", - зазначив Голик.