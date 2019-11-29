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Голик сообщил о старте проектного этапа реконструкции аэропорта в Днепре

Новости » Инфраструктура     29.11.2019 - 11:04
Голик сообщил о старте проектного этапа реконструкции аэропорта в Днепре
Фото: Юрий Голик (из открытых источников)

Объявлен тендер на проектирование строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра

На платформе ProZorro проходит тендер на проектирование строительства новой взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Днепропетровск". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советник премьер-министра Юрия Голика.

Сегодня объявлен тендер на проектирование строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра. Напомню, что...

Опубліковано Юрієм Голиком Четвер, 14 листопада 2019 р.

"Объявлен тендер на проектирование строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра. Напомню, что в Бюджете-2020 на ее строительство заложен 1 млрд", - заявил Голик.

Заявки на участие в тендере принимаются до 2 декабря 2019 года, а сам тендер состоится 3 декабря. Ожидаемая стоимость услуг – 26,5 млн гривен. За эту сумму победитель конкурса должен будет в срок до 30 мая 2020 года разработать проект строительства новой полосы и провести его экспертизу.

"График прохождения всех процедур есть. Посмотрим, как будет реализовываться на практике этот долгожданный и непростой проект", - отметил советник премьер-министра.

Ранее Юрий Голик рассказал о планах Кабинета министров построить 100 новых детских садиков, 100 новых школ и 100 новых стадионов по всей стране. В основу проекта лег успешный опыт строительства и модернизации таких объектов в Днепропетровской области в 2015-2019 годах.

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