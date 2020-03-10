Голик про "Охматдет": в марте достроят, летом введут в эксплуатацию

Второй комплекс Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" будет достроен до конца марта. Об этом написал на своей странице Facebook координатор национальной инфраструктурной программы "Большая стройка" Юрий Голик, передает РБК-Украина.

"Максимально ускорили все, что возможно, чтобы закончить строительные работы тут уже 31 марта", - пишет Голик, показывая видео строительства и оснащения новых корпусов корпуса.

Напомним, "Охматдет" является одним из самых известных долгостроев Украины. Его строительство началось еще в 2011 году, однако в 2013 было остановлено. После трехлетнего перерыва работы возобновились в 2016 году, и в 2018 был открыт первый комплекс больницы. Достройка второго комплекса должна закончиться в марте текущего года.

"Охматдет. Любую бесконечную, в силу разных причин, историю всегда нужно доводить до финиша и ставить точку. А лучше - восклицательный знак. Осенью было принято решение закончить все строительные работы в "Охматдете" до 31 марта", - пишет Голик.

По его словам, еще понадобится некоторое время для оборудования корпусов современной медицинской техникой и пуско-наладочных работ всех коммуникаций.

"Еще два месяца на пуско-наладочные работы и мелкие нюансы и запуск построенных отделений. Это важно. Потому что каждый день работы не на полную мощность - это не спасенные детские жизни. В результате уже летом будут запущены несколько отделений, а операций трансплантации костного мозга здесь будет проводиться в четыре раза больше", - отметил Голик.

Как сообщает Голик, в настоящее время в больнице делают около 10 000 операций, однако потребность значительно превышает нынешние возможности. Запуск нового комплекса больницы позволит тысячам детей получать своевременную квалифицированную помощь непосредственно в Украине.

Завершение строительства нового корпуса "Охматдет" станет частью программы развития инфраструктуры "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой в Украине будут построены сотни объектов инфраструктуры: школы, детские сады, спортивные комплексы, медицинские учреждения, а также ремонт и строительство 6 500 км дорог.

Как писало РБК-Украина, ранее по словам Юрия Голика, в результате завершения строительства "Охматдета" будут запущены несколько новых отделений, а операции по трансплантации костного мозга будут проводиться в четыре раза больше.