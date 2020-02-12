В Кабмине рассказали, когда завершится строительство корпуса "Охматдета"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Этот вопрос находится на личном контроле министра здравоохранения

Кабинет министров принял решение, чтобы этом году был окончательно достроен новый корпус детской специализированной больницы "Охматдет". Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Гончарук отметил, что завершение всех строительных работ и принятие их в эксплуатацию ожидается уже в следующем месяце.

"Сегодня мы также приняли последнее бюрократическое решение, чтобы в этом году был окончательно достроен новый корпус "Охматдета". Завершение всех строительных работ и принятие их в эксплуатацию мы ожидаем уже в следующем месяце. То есть фактически до конца марта это должно произойти", - заявил он.

По его словам, этот вопрос находится на личном контроле министра здравоохранения.

"Задача: в этом году запустить "Охматдет", - заявил Гончарук.

Ранее был опубликован закон о направлении 200 миллионов гривен на строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде направить 200 млн гривен на строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".