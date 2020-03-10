Голик про "Охматдит": в березні добудують, влітку введуть в експлуатацію

Другий комплекс Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" буде добудований до кінця березня. Про це написав на своїй сторінці Facebook координатор національної інфраструктурної програми "Велике будівництво" Юрій Голик, передає РБК-Україна.

"Максимально прискорили все, що можливо, щоб закінчити будівельні роботи тут вже 31 березня", - пише Голик, показуючи відео будівництва й оснащення нових корпусів корпусу.

Нагадаємо, "Охматдит" є одним з найвідоміших довгобудів України. Його будівництво почалося ще у 2011 році, проте у 2013 було зупинено. Після трирічної перерви роботи поновилися у 2016 році, і у 2018 був відкритий перший комплекс лікарні. Добудова другого комплексу повинна закінчитися в березні поточного року.

"Охматдит. Будь-яку нескінченну, за різних причин, історію завжди потрібно доводити до фінішу й ставити крапку. А краще - знак оклику. Восени було прийнято рішення закінчити усі будівельні роботи в "Охматдиті" до 31 березня", - пише Голик.

За його словами, ще знадобиться деякий час для обладнання корпусів сучасною медичною технікою та пуско-налагоджувальних робіт всіх комунікацій.

"Ще два місяці на пуско-налагоджувальні роботи та дрібні нюанси й запуск побудованих відділень. Це важливо. Тому що кожен день роботи не на повну потужність - це не врятовані дитячі життя. В результаті вже влітку будуть запущені кілька відділень, а операцій трансплантації кісткового мозку тут буде проводитися в чотири рази більше", - зазначив Голик.

Як повідомляє Голик, зараз в лікарні роблять близько 10 000 операцій, однак потреба значно перевищує нинішні можливості. Запуск нового комплексу лікарні дозволить тисячам дітей отримувати своєчасну кваліфіковану допомогу безпосередньо в Україні.

Завершення будівництва нового корпусу "Охматдиту" стане частиною програми розвитку інфраструктури "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським, в ході якої в Україні будуть побудовані сотні об'єктів інфраструктури: школи, дитячі садки, спортивні комплекси, медичні установи, а також ремонт і будівництво 6 500 км доріг.

Як писало РБК-Украина, раніше за словами Юрія Голика, в результаті завершення будівництва "Охматдиту" будуть запущені кілька нових відділень, а операції з трансплантації кісткового мозку будуть проводитися в чотири рази більше.