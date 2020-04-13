Голик: идет строительство моста в Запорожье, "Большая стройка" президента набирает обороты

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ), наконец, выдала разрешение на строительство мостов в Запорожье в рамках национальной программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Юрий Голик, передает РБК-Украина.

"Получено разрешение ГАСИ на начало работ по их строительству. Скоро и этот долгострой превратится в завершенный объект", - написал Голик.

Ранее Голик отметил, что для этого долгостроя в Запорожье была актуализирована проектная документация, проведены торги в ProZorro, найдено финансирование, смонтирован завод, завезена вся техника.

"Далее - одна из самых масштабных и самых быстрых строек страны", - добавил Голик.

Напомним, проект запорожских мостов через Днепр появился в концепции развития города Запорожского городского совета еще в 1997 году. Планировалось достроить мост до 2010 года за 1,8 млрд грн. В 2014 году строительство остановилось из-за отсутствия финансирования.

Как ранее писало РБК-Украина, 31 марта были завершены все основные строительные работы в киевском "Охматдете". По словам Голика, все работы завершены в срок, как и ставил задачу президент в рамках программы "Большая стройка".