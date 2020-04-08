Голик: основные работы в "Охматдете" завершены в срок, как и ставил задачу президент

Фото: Юрий Голик (facebook.com)

По словам Голика, многолетний ремонт корпуса завершен, осталось завезти мебель и оборудование

Новый корпус национальной детской специализированной больницы "Охматдет" уже скоро сможет принять первых пациентов. Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По его словам, многолетний ремонт корпуса завершен, осталось провести пуско-наладочные работы, завезти мебель и оборудование.

"В ноябре президент поставил задачу закончить с этим долгостроем. Согласно принятого тогда оптимистичного и, как казалось многим нереалистичного, графика, все основные строительные работы должны были быть завершены 31 марта. Так и произошло несмотря ни на что", - заявил он.

Голик напомнил, что по состоянию на ноябрь два блока нового корпуса были не завершены, а третий находился на начальной стадии строительства. Теперь все блоки корпуса достроены.

"Остались пуско-наладочные работы, монтаж медицинского оборудования, монтаж мебели, клининг, технические этажи и устранение мелких нюансов. Ровно так, как и было задумано в ноябре", - пишет Голик.

По его словам, на ProZorro уже "проходит более 60 тендеров на медицинское оборудование, идут поставки мебели и оборудования для оснащения отделений - каждый день приезжает 3-4 фуры с мебелью".

Голик также поблагодарил всех, кто помогал завершить многолетнее строительство детской больницы. "Одна только цифра. "Охматдет" сможет проводить в четыре раза больше операций по трансплантации костного мозга. Это - бесценно", - подчеркнул он.

Напомним, строительство нового корпуса детской больницы стало частью инициированной президентом национальной программы "Большая стройка".

Владимир Зеленский заявлял, что новый корпус детской специализированной больницы "Охматдет" откроют уже 1 июня.

По словам Юрия Голика, всего в рамках программы будет построено 250 школ, а также сотни детских садиков, стадионов, медучреждений и тысячи километров дорог по всей стране.