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Голик: в 2020 году дополнительно предусмотрены 7,5 млрд на ремонт инфраструктуры

Новости » Транспорт     10.02.2020 - 14:39
Голик: в 2020 году дополнительно предусмотрены 7,5 млрд на ремонт инфраструктуры
Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

По словам советника премьера, Госфонд регионального развития станет еще одним инструментом для ОГА в ремонте инфраструктурных объектов

Государственный фонд регионального развития (ГФРР) станет еще одним инструментом для областных администраций по финансированию строительства и ремонта инфраструктурных объектов, а в 2020 году из него будет выделено 7,5 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

"По помесячной росписи 2,2 млрд грн из них будут в ОГА уже в апреле. Будут в тех ОГА, которые пройдут все необходимые для этого процедуры", - отметил он.

Также, по словам Голика, еще один инструмент - 2,2 млрд грн уже в апреле могут попасть частным компаниям. Это - рабочие места, налоги в том числе в местные бюджеты и новая инфраструктура.

"По состоянию на сейчас, из 7,5 млрд грн на этот год, в Министерство регионального развития, которое и есть распорядителем по ГФРР, поступило заявок от ОГА на 33% от этой суммы. Именно тот случай, когда деньги есть. Но должен быть менеджмент, чтобы они использовались", - добавил советник премьер-министра.

Как писало РБК-Украина, ранее советник премьер-министра Юрий Голик показал инструкцию, по которой будут оценивать проекты, принимать и вводить в эксплуатацию реконструируемые объекты в рамках проекта "Большая стройка" - школы, больницы и детские садики.

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