Голик рассказал об успеваемости ОГА в дорожном строительстве

Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

Советник премьера сообщил, сколько в прошлом году ОГА получили на ремонт дорог

В прошлом году обласные государственные администрации получили из государственного бюджета на ремонт дорог 14 млрд грн. Из них 10%, т.е. 1,4 млрд ОГА не использовали, а те, что использовали, во многих случаях были использованы не надлежащим образом. Об этом на своей странице в Facebook написал советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

По его словам, в нынешнем году ОГА получат 22 млрд грн.

"Вообще не было вопросов по итогам прошлого года только к Днепропетровской ОГА (аплодисменты нашей команде там), Ивано-Франковской ОГА и городу Киеву. Но это заслуга в этих трех случаях и не успех в остальных не нынешних глав ОГА, а их предшественников, которые еще в начале прошлого года (а мы так вообще в конце позапрошлого) заложили логику использования Дорожного фонда на весь год. А вот 2020-й год это в полной мере ответственность и уровень менеджмента нынешних глав ОГА и их команд", - написал Голик.

Также советник премьера отметил, что в этом году 3 млрд грнуже поступили на счета областных администраций.

"Кабинет министров и "Укравтодор" дали рекомендации как использовать Дорожный Фонд правильно: ямочный ремонт только в крайних случаях и только в рамках содержания дорог, не менее 80% Дорожного фонда должно идти на капитальный и текущий-средний ремонты, в приоритете дороги к больницам и опорным школам, дороги делать километрами, а не отдельными участками", - добавил он.

По словам Голика, в этом году было поручение КМУ к ОГА до 1 февраля определить перечни дорог для ремонта в рамках Дорожного фонда и согласовать их в "Укравтодоре".

"Первой это сделала Днепропетровская область. В чем никто и не сомневался, если честно. Во-первых, преемственность, во-вторых, на утверждение была подана еще наша трехлетняя программа по Дорожному фонду, в которой по каждой дороге все процедуры были проведены заранее. Т.е. 1 марта в Днепропетровской области уже начнутся работы на дорогах, финансируемых за счет Дорожного фонда", - отметил он.

По его информации, на сегодня свои планы использования Дорожного фонда утвердили 6 областей: Днепропетровская, Луганская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская. На утверждении в "Укравтодоре" находятся планы 13-ти ОГА: Николаевская, Киевская, Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Херсонская, Черкасская и город Киев.И самые аутсайдеры, которые вообще еще не подали свои планы на утверждение в "Укравтодор": Закарпатская, Львовская, Сумская и Черновицкая.

"Всегда говорил, что дороги, как и школы, садики, больницы и стадионы, это не только деньги, но и, в первую очередь, мозги и менеджмент. Слишком много случаев в нашей стране, когда деньги есть, а менеджмента нет. Тем интереснее заставить всю эту неповоротливую махину делать все заранее и единственно верным способом", - подчеркнул Голик.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик показал лучшие и худшие области Украины по использованию денег на дороги.