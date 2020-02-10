Голик: в 2020 році додатково передбачені 7,5 млрд на ремонт інфраструктури

Фото: Юрій Голік (прес-служба)

За словами радника прем'єра, Держфонд регіонального розвитку стане ще одним інструментом для ОДА в ремонті інфраструктурних об'єктів

Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) стане ще одним інструментом для обласних адміністрацій з фінансування будівництва і ремонту інфраструктурних об'єктів, а в 2020 році з нього буде виділено 7,5 млрд грн. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив радник прем'єр-міністра України Юрій Голік.

"З помісячного розпису 2,2 млрд грн з них будуть в ОДА вже в квітні. У тих ОДА, які пройдуть всі необхідні для цього процедури", - зазначив він.

Також, за словами Голика, ще один інструмент - 2,2 млрд грн вже в квітні можуть потрапити приватним компаніям. Це - робочі місця, податки у тому числі до місцевих бюджетів і нова інфраструктура.

"Станом на зараз, з 7,5 млрд грн на цей рік, Міністерство регіонального розвитку, яке є розпорядником ДФРР, надійшло заявок від ОДА на 33% від цієї суми. Саме той випадок, коли гроші є. Але повинен бути менеджмент, щоб вони використовувалися", - додав радник прем'єр-міністра.

Як писало РБК-Украина, раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голік показав інструкцію, за якою будуть оцінювати проекти, приймати і вводити в експлуатацію реконструйовані об'єкти в рамках проекту "Велике будівництво" - школи, лікарні та дитячі садки.