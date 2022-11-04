СБУ затримала депутата, який вивозив до Росії зерно з Харківської області

Служба безпеки затримала депутата однієї із селищних рад Куп’янського району (Харківська область). Під час окупації він сплачував податки до російського бюджету та вивозив до РФ українське зерно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними правоохоронців, посадовець, бувши власником декількох сільгосппідприємств, запропонував окупантам свою "допомогу" у незаконному вивезенні українського зерна зі сходу України.

Для цього він "перереєстрував" агробізнес у місцевій окупаційній адміністрації і почав сплачувати податки до бюджету РФ.

"При цьому основну частину зібраного врожаю мав віддавати загарбникам, а те, що залишиться, - реалізовувати на території країни-агресора", - йдеться в повідомленні СБУ.

При цьому депутат надав агресорам доступ до власних логістичних складів для базування і ремонту російської військової техніки, а також виділяв паливо для її заправки.

Втім, після деокупації району депутат залишився у селищі і "сподівався уникнути покарання".

Наразі ж слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) ККУ. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що лише станом на середину вересня СБУ виявила 16 колаборантів у Харківській області з початку деокупації. Також було викрито список усіх фейкових посадовців окупаційних адміністрацій.

Додамо, що СБУ затримала колаборантку, яка очолювала окупаційну "роспочту" в Харківській області.

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