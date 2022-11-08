Кормил оккупантов и забирал у селян оборудование. В Киевской области разоблачили фермера-коллаборанта

Сотрудники Службы безопасности Украины установили фермера-коллаборанта, который сотрудничал с российскими захватчиками в период временной оккупации части Киевской области. Он снабжал их продовольствием и передавал конфискованное у селян хозяйственное оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что фермер Полесской территориальной общины Вышгородского района поддерживал российских захватчиков, которые оккупировали местные населенные пункты.

"Чтобы наладить контакт с оккупантами, коллаборант поставлял им оптовые партии продовольственных товаров со своей животноводческой фермы. Для транспортировки продукции "конфисковал" у односельчанина грузовой автомобиль. В случае отказа отдать грузовик, угрожал потерпевшему "заявить" на него в местную оккупационную администрацию", - сказано в сообщении.

К тому же фермер, "прикрываясь" своими связями с оккупантами, принудительно забирал у селян аккумуляторы, водонасосные станции, генераторы, бензопилы и другое хозяйственное оборудование, которое затем передавал россиянам.

При этом после бегства россиян мужчина остался в одном из сел и надеялся избежать правосудия.

Сотрудники СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса.

Напомним, мужчину, который во время оккупации части Киевской области сдавал своих односельчан россиянам, приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену.

Кроме того, СБУ задержала депутата одного из поселковых советов Купянского района, который платил налоги в российский бюджет и вывозил в РФ украинское зерно.

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