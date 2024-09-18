Годували та лікували: російські військовополонені розповіли про утримання в Україні

Російські військовополонені під час обміну розповіли, у яких умовах їх утримували на території України.
Про це РБК-Україна повідомляє із посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
Працівники Офісу омбудсмана під час чергового обміну військовополоненими із Росією записали відео спілкування із російськими військовими. На відео росіяни розповіли про утримання на території України. Вони говорять, що в Україні їх добре годували, надавали їм медичну допомогу та ніхто над ними не знущався.
"При кожному обміні працівники Офісу омбудсмана спілкуються з російськими військовополоненими. Мета – зафіксувати, що вони утримувалися відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та показати це міжнародній спільноті", – повідомляють в Офісі омбудсмана.
Під час відповідей на деякі питання російські полонені посміхалися та розповідали про те, хто на них чекає вдома. Військовополонені зазначили, що переважно вони – строковики та прикордонники.
"Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими і чекає цього ж від Росії! Українці у РФ мають утримуватися так само, як росіяни в Україні", – йдеться у повідомленні Дмитра Лубінця.
Нагадаємо, 13 та 14 вересня відбулися обміни військовополоненими із РФ. На Батьківщину 13 вересня вдалося повернути 49 осіб – воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільних людей. Під час обміну 14 вересня до України повернулися 103 військових, серед яких 82 рядових та сержантів, 21 офіцер.
РБК-Україна також розповідало, що з початку повномасштабного вторгнення відбулося 57 обмінів військовополоненими і додому повернулися 3672 українці.
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