Кормили и лечили: российские военнопленные рассказали о содержании в Украине

Сотрудники Офиса омбудсмена во время очередного обмена военнопленными с Россией записали видео общения с российскими военными. На видео россияне рассказали о содержании на территории Украины. Они говорят, что в Украине их хорошо кормили, оказывали им медицинскую помощь и никто над ними не издевался.

"При каждом обмене работники Офиса омбудсмена общаются с российскими военнопленными. Цель – зафиксировать, что они содержались в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными и показать это международному сообществу", – сообщают в Офисе омбудсмена.

Во время ответов на некоторые вопросы российские пленные улыбались и рассказывали о том, кто их ждет дома. Военнопленные отметили, что преимущественно они – срочники и пограничники.

"Украина соблюдает нормы международного гуманитарного права по обращению с военнопленными и ждет этого же от России! Украинцев в РФ должны содержать так же, как россиян в Украине", – говорится в сообщении Дмитрия Лубинца.