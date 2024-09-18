Кормили и лечили: российские военнопленные рассказали о содержании в Украине

Российские военнопленные во время обмена рассказали, в каких условиях они содержались на территории Украины.
Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца .
Сотрудники Офиса омбудсмена во время очередного обмена военнопленными с Россией записали видео общения с российскими военными. На видео россияне рассказали о содержании на территории Украины. Они говорят, что в Украине их хорошо кормили, оказывали им медицинскую помощь и никто над ними не издевался.
"При каждом обмене работники Офиса омбудсмена общаются с российскими военнопленными. Цель – зафиксировать, что они содержались в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными и показать это международному сообществу", – сообщают в Офисе омбудсмена.
Во время ответов на некоторые вопросы российские пленные улыбались и рассказывали о том, кто их ждет дома. Военнопленные отметили, что преимущественно они – срочники и пограничники.
"Украина соблюдает нормы международного гуманитарного права по обращению с военнопленными и ждет этого же от России! Украинцев в РФ должны содержать так же, как россиян в Украине", – говорится в сообщении Дмитрия Лубинца.
Напомним, 13 и 14 сентября прошли обмены военнопленными из РФ. На Родину 13 сентября удалось вернуть 49 человек – воинов Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданских людей. Во время обмена 14 сентября в Украину вернулись 103 военных, среди которых 82 рядовых и сержантов, 21 офицер.
РБК-Украина также рассказывало, что с начала полномасштабного вторжения произошло 57 обменов военнопленными и домой вернулись 3672 украинца.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.