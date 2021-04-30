Годовой тариф на газ и субсидии по новым правилам: что изменится с 1 мая
В Украине с 1 мая снова вырастет цена на газ, а всех бытовых потребителей переведут на фиксированный годовой тариф. Также получателям жилищных субсидий придется переоформить заявку на получение компенсаций. При этом требования для их назначения станут более жесткими.
Подробно об изменениях в социальной сфере, что будет с карантинными ограничениями, когда состоится ВНО и какие страны откроют границы для туристов в мае - в материале РБК-Украина.
Годовой тариф на газ
Согласно постановлению НКРЭКУ, все компании-поставщики с 1 мая обязаны установить базовую стоимость газа для населения на год (до 30 апреля 2022), без права повышать ее в течение данного периода. С начала месяца потребителей автоматически переведут на годовой тариф.
Газоснабжающие компании Украины обнародовали свои базовые годовые цены. По сравнению с апрелем, тариф за кубометр "голубого топлива" вырос более чем на гривну.
Так, "Нафтогаз" предлагает своим клиентам газ по стоимости 7,96 грн за куб.м (в апреле - 6,86 грн/куб.м). В регионах, где компания является поставщиком последней надежды, установлен тариф 9,57 грн/куб.м.
Самая высокая цена на газ в годовом тарифе у Житомирской, Черновицкой, Херсонской областных энергопоставляющих компаний - 13,50 гривен за кубометр. Наиболее выгодные условия у компании "Эвода Трейд" КП "Луцкводоканал" - 7,88 грн/куб.м.
Стоит отметить, что после перевода на годовой тариф порядок оплаты не изменится - ежемесячно до 25 числа.
Также у потребителей сохраняется возможность сменить поставщика, выбрав более выгодные условия. Помимо фиксированного тарифа на 12 месяцев газоснабжающие компании будут предлагать своим клиентам тарифы на месяц с ценой, которая может отличаться от базовой годовой.
Повышения цены на электроэнергию не будет
С января в Украине действует фиксированный тариф на электричество для населения. Тогда правительство установило единую стоимость 1,68 грн/кВт*ч до 1 мая.
Во время заседания Кабмина 28 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что механизм действия социальных обязанностей продолжается, и цена электроэнергии для бытовых потребителей останется неизменной до 30 июня на уровне 1 гривна 68 копеек за кВт.
Новые правила назначения субсидий
Ежегодно в мае в Украине проходит переназначение субсидий. Однако Кабинет министров изменил порядок предоставления компенсации на оплату услуг ЖКХ в 2021 году.
Начиная с 1 мая и до конца сентября получателям жилищных субсидий необходимо подать новое заявление и декларацию о доходах в территориальное подразделение по вопросам социальной защиты населения. Это можно сделать онлайн или в бумажном виде по почте. Кроме того, с мая субсидии будут выплачивать только в денежной форме.
Также правительство ужесточило требования для назначения компенсаций. Субсидии могут лишить в случае:
- наличия на депозитном счете в банке суммы превышающей 100 тысяч гривен;
- приобретения автомобиля, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет;
- приобретения имущества, товаров, услуг, ценных бумаг, виртуальных активов на сумму свыше 50 тысяч гривен;
- единовременной покупки иностранной валюты в эквиваленте от 50 тысяч гривен.
Киев выходит из "красной" зоны
1 мая в столице перестанут действовать ограничения "красной" зоны карантина. Отменяются спецпропуска и возобновляется работа метро и наземного общественного транспорта в том режиме, который действовал до локдауна (обязательны маски, число пассажиров ограничено по количеству мест для сидения).
Откроются ТРЦ и непродовольственные магазины, рынки и ярмарки, спортзалы и фитнес-центры.
Кафе, рестораны, бары снова смогут обслуживать посетителей внутри заведений. Кинотеатры будут работать при условии 50% наполненности залов. Центры предоставления административных услуг возобновят прием по предварительной записи через онлайн-сервисы.
Киевские школы и другие учебные заведения вернутся к очному формату обучения с 5 мая. После пасхальных выходных откроются детские сады. Также возобновится прием документов для зачисление в школы будущих первоклассников на следующий учебный год
Стоит отметить, что после выхода из "красной" зоны с 1 мая парковки в Киеве опять будут платными для автовладельцев.
В мае стартует ВНО
Основная сессия внешнего независимого оценивания в Украине пройдет с 21 мая по 10 июня. Выпускникам необходимо сдать 5 предметов из 12 представленных, при этом обязательным является тестирование по украинскому языку или по украинскому языку и литературе. В мае состоится ВНО по следующим дисциплинам:
- химия - 21 мая;
- испанский, немецкий, французский языки - 24 мая;
- английский язык - 25 мая;
- математика - 28 мая.
Тестирование по остальным предметам пройдет уже в июне: украинский язык/украинский язык и литература (1 июня), история Украины (4 июня), география (5 июня), физика (7 июня), биология (10 июня). Результаты основной сессии ВНО станут известны до 30 июня 2021.
Открытие границ в мае и требования для туристов
Украинские путешественники смогут отправиться в Болгарию уже с 1 мая. Страна снимает ограничения на въезд туристов при наличии справки о вакцинации, либо ПЦР-теста, либо документа о наличии антител к коронавирусу.
В Турции с 29 апреля до 17 мая действует тотальный локдаун, однако его запреты не распространяются на туристов. Украинцам разрешен въезд в страну со страховкой, отрицательным тестом ПЦР и заполненной электронной анкетой.
При этом уже с 15 мая могут упростить посещение Турции для иностранцев из 10 стран, в том числе для граждан Украины, отменив требование о предъявлении результата теста на коронавирус.
Кроме того, в мае планируется открытие границ Австрии для путешественников. Ориентировочный срок - с 19 мая. Ослабление карантина в сфере туризма, культуры, общепита предусматривает допуск в рестораны, отели и другие заведения при наличии документа о вакцинации, выздоровлении или теста ПЦР.
Как ранее сообщили в австрийском посольстве, разрешение на въезд украинских туристов в Австрию будет зависеть от оценки эпидемиологической ситуации в Украине.