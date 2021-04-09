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В Минэнерго объяснили, почему цена на газ не снижается

Новина українською → Украина, Пятница 09 апреля 2021 09:15
В Минэнерго объяснили, почему цена на газ не снижается Фото: цена на газ сейчас установлена на уровне 6,99 грн/м3 (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Владислав Красинский, Игорь Литвиненко

Цена на газ в Украине не снижается из-за повышенного спроса на голубое топливо в Европе. Сейчас цена на газ установлена на уровне 6,99 грн/м3 и ниже.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине".

Причиной спроса на газ в Европе стала относительно холодная зима, которая привела к тому, что большие объемы газа были подняты из хранилищ для обеспечения надежной работы систем отопления и промышленности.

"На данный момент объемы газа в большинстве хранилищ ЕС не превышают 20%, что является причиной роста спроса на этот ресурс, а значит цена на европейском рынке не будет резко снижаться, как мы могли видеть это в 2020 году (из-за низкого спроса, но высокого предложения). Конъюнктура на европейском рынке соответственно будет влиять и на цены на украинском рынке", - отметили в Министерстве энергетики.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине приняли постановление о годовой цене на газ для населения. Оно вступит в силу с 1 мая.

Как сообщало РБК-Украина, теперь все поставщики, которые намерены поставлять газ бытовым потребителям, будут обязаны до 25 апреля обнародовать на своих веб-сайтах цену на природный газ, которая будет действовать в течение года.

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Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине