Эксперт расскрыл два сценария для цены на газ летом

В Украине традиционно к лету стоимость газа падает. Однако, сейчас нет уверенности, что снижение будет значительным, есть два базовых сценария для цены на газ летом.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о двух сценариях развития ситуации.

"Первый: высокие расходы газа летом, если оно жаркое и тяжелое, могут привести к росту цен. В этом варианте можно ожидать, что где-то к августу-сентябрю цены вырастут до 10 тысяч", - сообщил он.

Однако, если июль-август пройдут в условно обычном режиме, скорее всего цены вверх не пойдут и будут более-менее на плато, рассказал эксперт о втором сценарии.

"Тогда речь идет об уровне до 8 тысяч гривен за тысячу "кубов", - уточнил он.