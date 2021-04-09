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Эксперт расскрыл два сценария для цены на газ летом

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 09:00
Эксперт расскрыл два сценария для цены на газ летом Фото: какая будет цена на газ для украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В Украине традиционно к лету стоимость газа падает. Однако, сейчас нет уверенности, что снижение будет значительным, есть два базовых сценария для цены на газ летом.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине".

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о двух сценариях развития ситуации.

"Первый: высокие расходы газа летом, если оно жаркое и тяжелое, могут привести к росту цен. В этом варианте можно ожидать, что где-то к августу-сентябрю цены вырастут до 10 тысяч", - сообщил он.

Однако, если июль-август пройдут в условно обычном режиме, скорее всего цены вверх не пойдут и будут более-менее на плато, рассказал эксперт о втором сценарии.

"Тогда речь идет об уровне до 8 тысяч гривен за тысячу "кубов", - уточнил он.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 7 апреля окончательно приняла постановление о годовой цене на газ для населения.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине разрабатывается концепция годовой цены газа для населения.

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