Эксперт расскрыл два сценария для цены на газ летом
В Украине традиционно к лету стоимость газа падает. Однако, сейчас нет уверенности, что снижение будет значительным, есть два базовых сценария для цены на газ летом.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине".
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о двух сценариях развития ситуации.
"Первый: высокие расходы газа летом, если оно жаркое и тяжелое, могут привести к росту цен. В этом варианте можно ожидать, что где-то к августу-сентябрю цены вырастут до 10 тысяч", - сообщил он.
Однако, если июль-август пройдут в условно обычном режиме, скорее всего цены вверх не пойдут и будут более-менее на плато, рассказал эксперт о втором сценарии.
"Тогда речь идет об уровне до 8 тысяч гривен за тысячу "кубов", - уточнил он.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 7 апреля окончательно приняла постановление о годовой цене на газ для населения.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине разрабатывается концепция годовой цены газа для населения.