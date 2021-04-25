Годовой тариф на газ с 1 мая. Какие цены предлагают поставщики (обновляется)

С 1 мая 2021 года всех украинских потребителей переведут на годовые тарифы на газ. В ближайшее время все газоснабжающие компании должны обнародовать свои годовые тарифы.
РБК-Украина следит за ценовыми предложениями, которые публикуют поставщики.
ООО "Торговая электрическая компания" - 10,8 гривны за кубометр с НДС (без транспортировки).
ООО "Черновицкая областная энергопоставляющая компания" - 13,5 гривны за кубометр с НДС (с транспортировкой).
Дочернее предприятие "Евода Трейд" КП "Луцкводоканал" - 9,85 гривны за кубометр с НДС (о транспортировке данных нет).
ООО "ЙЕ Энергия" - 7,99 гривны за кубометр. Тариф установили 16 компаний, которые работают под общим брендом "Твой Газсбыт". Это "Винница Газсбыт", "Волынь Газсбыт", "Днепропетровск Газсбыт", "Закарпат Газсбыт", "Запорож Газсбыт", "Ивано-Франковск Газсбыт", "Житомир Газсбыт", "Киевобл Газсбыт", "Львов Газсбыт", "Николаев Газсбыт", "Ровно Газсбыт", "Сумы Газсбыт", "Харьков Газсбыт", "Хмельницк Газсбыт", "Черновцы Газсбыт", "Чернигов Газсбыт".
ООО "Маргаз" - 12,58 гривны за кубометр.
ООО "Азовгаз" - 12,9 гривны за кубометр.
Годовой тариф на газ будет действовать до 30 апреля 2022 года. Потребителя автоматически переведут на тариф действующего поставщика. Новый контракт заключается только при переходе к другому поставщику.
Оплата будет как и раньше, то есть каждый месяц за предыдущий до 25 числа. Тарифы на распределение (отдельная платежка) пока остаются прежними - максимум 1,79 гривен за кубометр.
Цена фиксированная и не будет повышаться в течение года. Поставщику разрешено менять цену только в сторону снижения.
Любой бытовой потребитель газа имеет право сменить поставщика, заключив договор с новым. Сейчас компании борются за новых клиентов, так что зачастую все можно быстро сделать онлайн или по телефону. Со старым контрактом будет разбираться уже новый поставщик.
Для получателей субсидий и льгот ничего не меняется. Субсидию все так же выдают "живыми деньгами", но нужно не забыть заплатить за газ до 25 числа.
Можно выбрать любой подходящий вам тариф и сообщить об этом поставщику. Например, если рыночная цена ниже, чем в годовом тарифе.
Поставщики будут предлагать и другие продукты на свое усмотрение: месячный, квартальный, на отопительный сезон, с предоплатой и так далее.
Отметим, подробнее о нововведениях на рынке газа читайте в материале РБК-Украина "Что будет с ценой на газ при годовом тарифе. Ответы на главные вопросы".
Ранее в Национальном банке Украины заявили, что летом 2021 года стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета.