Річний тариф на газ з 1 травня. Які ціни пропонують постачальники (оновлюється)

З 1 травня 2021 року всіх українських споживачів переведуть на річні тарифи на газ. Найближчим часом усі газопостачальні компанії мають оприлюднити свої річні тарифи.
РБК-Україна стежить за ціновими пропозиціями, які публікують постачальники.
ТОВ "Торгова електрична компанія" - 10,8 гривні за кубометр з ПДВ (без транспортування).
ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" - 13,5 гривні за кубометр з ПДВ (з транспортуванням).
Дочірнє підприємство "Евода Трейд" КП "Луцькводоканал" - 9,85 гривні за кубометр з ПДВ (про транспортування даних немає).
ТОВ "Чернівцігаззбут" - 7,99 гривні за кубометр з ПДВ (з транспортуванням).
ТОВ "ЙЕ Енергія" - 7,99 гривні за кубометр (про транспортування даних немає).
Річний тариф на газ діятиме до 30 квітня 2022 року. Споживача автоматично переведуть на тариф діючого постачальника. Новий контракт укладається тільки при переході до іншого постачальника.
Оплата буде як і раніше, тобто кожен місяць за попередній до 25 числа. Тарифи на розподіл (окрема платіжка) поки залишаються колишніми - максимум 1,79 гривень за кубометр.
Ціна фіксована і не буде підвищуватися протягом року. Постачальнику дозволено змінювати ціну тільки в бік зниження.
Будь-який побутовий споживач газу має право змінити постачальника, уклавши договір з новим. Зараз компанії борються за нових клієнтів, так що найчастіше все можна швидко зробити онлайн або за телефоном. Зі старим контрактом буде розбиратися вже новий постачальник.
Для одержувачів субсидій і пільг нічого не змінюється. Субсидію видатимуть "живими грошима", але треба не забути заплатити за газ до 25 числа.
Можна обрати будь-який тариф і повідомити про це постачальнику. Наприклад, якщо ринкова ціна нижча, ніж у річному тарифі.
Постачальники будуть пропонувати й інші продукти на свій розсуд: місячний, квартальний, на опалювальний сезон, з передоплатою і так далі.
Відзначимо, докладніше про нововведення на ринку газу читайте в матеріалі РБК-Україна "Що буде з ціною на газ при річному тарифі. Відповіді на головні питання".
Раніше в Національному банку України заявили, що влітку 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа.