Годовой тариф на газ с 1 мая. Какие цены предлагают поставщики (обновляется)

С 1 мая 2021 года всех украинских потребителей переведут на годовые тарифы на газ . В ближайшее время все газоснабжающие компании должны обнародовать свои годовые тарифы.

Какие годовые тарифы предлагают поставщики (на 13:30)

ООО "Торговая электрическая компания" - 10,8 гривны за кубометр с НДС (без транспортировки).

ООО "Черновицкая областная энергопоставляющая компания" - 13,5 гривны за кубометр с НДС (с транспортировкой).

Дочернее предприятие "Евода Трейд" КП "Луцкводоканал" - 9,85 гривны за кубометр с НДС (о транспортировке данных нет).

ООО "ЙЕ Энергия" - 7,99 гривны за кубометр. Тариф установили 16 компаний, которые работают под общим брендом "Твой Газсбыт". Это "Винница Газсбыт", "Волынь Газсбыт", "Днепропетровск Газсбыт", "Закарпат Газсбыт", "Запорож Газсбыт", "Ивано-Франковск Газсбыт", "Житомир Газсбыт", "Киевобл Газсбыт", "Львов Газсбыт", "Николаев Газсбыт", "Ровно Газсбыт", "Сумы Газсбыт", "Харьков Газсбыт", "Хмельницк Газсбыт", "Черновцы Газсбыт", "Чернигов Газсбыт".

ООО "Маргаз" - 12,58 гривны за кубометр.

ООО "Азовгаз" - 12,9 гривны за кубометр.

Как платить за газ с 1 мая

Годовой тариф на газ будет действовать до 30 апреля 2022 года. Потребителя автоматически переведут на тариф действующего поставщика. Новый контракт заключается только при переходе к другому поставщику.

Оплата будет как и раньше, то есть каждый месяц за предыдущий до 25 числа. Тарифы на распределение (отдельная платежка) пока остаются прежними - максимум 1,79 гривен за кубометр.

Будет ли цена расти в течение года

Цена фиксированная и не будет повышаться в течение года. Поставщику разрешено менять цену только в сторону снижения.

Как сменить поставщика

Любой бытовой потребитель газа имеет право сменить поставщика, заключив договор с новым. Сейчас компании борются за новых клиентов, так что зачастую все можно быстро сделать онлайн или по телефону. Со старым контрактом будет разбираться уже новый поставщик.

Что будет с субсидиями

Для получателей субсидий и льгот ничего не меняется. Субсидию все так же выдают "живыми деньгами", но нужно не забыть заплатить за газ до 25 числа.

Можно отказаться от годового тарифа?

Можно выбрать любой подходящий вам тариф и сообщить об этом поставщику. Например, если рыночная цена ниже, чем в годовом тарифе.

Поставщики будут предлагать и другие продукты на свое усмотрение: месячный, квартальный, на отопительный сезон, с предоплатой и так далее.