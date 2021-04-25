Річний тариф на газ з 1 травня. Які ціни пропонують постачальники (оновлюється)

З 1 травня 2021 року всіх українських споживачів переведуть на річні тарифи на газ . Найближчим часом усі газопостачальні компанії мають оприлюднити свої річні тарифи.

РБК-Україна стежить за ціновими пропозиціями, які публікують постачальники.

Які річні тарифи пропонують постачальники

ТОВ "Торгова електрична компанія" - 10,8 гривні за кубометр з ПДВ (без транспортування).

ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" - 13,5 гривні за кубометр з ПДВ (з транспортуванням).

Дочірнє підприємство "Евода Трейд" КП "Луцькводоканал" - 9,85 гривні за кубометр з ПДВ (про транспортування даних немає).

ТОВ "Чернівцігаззбут" - 7,99 гривні за кубометр з ПДВ (з транспортуванням).

ТОВ "ЙЕ Енергія" - 7,99 гривні за кубометр (про транспортування даних немає).

Як платити за газ з 1 травня

Річний тариф на газ діятиме до 30 квітня 2022 року. Споживача автоматично переведуть на тариф діючого постачальника. Новий контракт укладається тільки при переході до іншого постачальника.

Оплата буде як і раніше, тобто кожен місяць за попередній до 25 числа. Тарифи на розподіл (окрема платіжка) поки залишаються колишніми - максимум 1,79 гривень за кубометр.

Чи буде ціна зростати протягом року

Ціна фіксована і не буде підвищуватися протягом року. Постачальнику дозволено змінювати ціну тільки в бік зниження.

Як змінити постачальника

Будь-який побутовий споживач газу має право змінити постачальника, уклавши договір з новим. Зараз компанії борються за нових клієнтів, так що найчастіше все можна швидко зробити онлайн або за телефоном. Зі старим контрактом буде розбиратися вже новий постачальник.

Що буде з субсидіями

Для одержувачів субсидій і пільг нічого не змінюється. Субсидію видатимуть "живими грошима", але треба не забути заплатити за газ до 25 числа.

Можна відмовитися від річного тарифу?

Можна обрати будь-який тариф і повідомити про це постачальнику. Наприклад, якщо ринкова ціна нижча, ніж у річному тарифі.

Постачальники будуть пропонувати й інші продукти на свій розсуд: місячний, квартальний, на опалювальний сезон, з передоплатою і так далі.