Річний тариф на газ з 1 травня. Які ціни пропонують постачальники (оновлюється)
З 1 травня 2021 року всіх українських споживачів переведуть на річні тарифи на газ. Найближчим часом усі газопостачальні компанії мають оприлюднити свої річні тарифи.
РБК-Україна стежить за ціновими пропозиціями, які публікують постачальники.
Які річні тарифи пропонують постачальники
ТОВ "Торгова електрична компанія" - 10,8 гривні за кубометр з ПДВ (без транспортування).
ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" - 13,5 гривні за кубометр з ПДВ (з транспортуванням).
Дочірнє підприємство "Евода Трейд" КП "Луцькводоканал" - 9,85 гривні за кубометр з ПДВ (про транспортування даних немає).
ТОВ "Чернівцігаззбут" - 7,99 гривні за кубометр з ПДВ (з транспортуванням).
ТОВ "ЙЕ Енергія" - 7,99 гривні за кубометр (про транспортування даних немає).
Як платити за газ з 1 травня
Річний тариф на газ діятиме до 30 квітня 2022 року. Споживача автоматично переведуть на тариф діючого постачальника. Новий контракт укладається тільки при переході до іншого постачальника.
Оплата буде як і раніше, тобто кожен місяць за попередній до 25 числа. Тарифи на розподіл (окрема платіжка) поки залишаються колишніми - максимум 1,79 гривень за кубометр.
Чи буде ціна зростати протягом року
Ціна фіксована і не буде підвищуватися протягом року. Постачальнику дозволено змінювати ціну тільки в бік зниження.
Як змінити постачальника
Будь-який побутовий споживач газу має право змінити постачальника, уклавши договір з новим. Зараз компанії борються за нових клієнтів, так що найчастіше все можна швидко зробити онлайн або за телефоном. Зі старим контрактом буде розбиратися вже новий постачальник.
Що буде з субсидіями
Для одержувачів субсидій і пільг нічого не змінюється. Субсидію видатимуть "живими грошима", але треба не забути заплатити за газ до 25 числа.
Можна відмовитися від річного тарифу?
Можна обрати будь-який тариф і повідомити про це постачальнику. Наприклад, якщо ринкова ціна нижча, ніж у річному тарифі.
Постачальники будуть пропонувати й інші продукти на свій розсуд: місячний, квартальний, на опалювальний сезон, з передоплатою і так далі.
Відзначимо, докладніше про нововведення на ринку газу читайте в матеріалі РБК-Україна "Що буде з ціною на газ при річному тарифі. Відповіді на головні питання".
Раніше в Національному банку України заявили, що влітку 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа.