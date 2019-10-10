Годовая инфляция в Венесуэле составила 50100%

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Более всего - на 42,6% - за месяц подорожали продовольственные товары

С января по сентябрь текущего года инфляция в Венесуэле превысила 3320%. Такие данные обнародовал в Twitter член комитета по финансам Национальной ассамблеи республики Альфонсо Маркина, сообщает РБК-Украина.

"В сентябре инфляция достигла 23,5%, накопленная с начала года - 3326%, а в годовом выражении, с октября 2018-го по сентябрь 2019 года, составила 50100%", - отметил политик.

Более всего - на 42,6% - за месяц подорожали продовольственные товары.

#9Oct Pdte. de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Dip. Alfonso Marquina ( @DipMarquina)informó que inflación de septiembre se ubicó en 23,5% mientras que la inflación acumulada de enero a septiembre se ubicó en 50.100,3% pic.twitter.com/7S5h9I1K3H — Somos Tu Voz (@SomosTuVozV) October 9, 2019

Напомним, в конце мая Центральный банк Венесуэлы впервые за три года опубликовал доклад об уровне инфляции в стране.

По данным ведомства, в 2018 году инфляция в республике достигла 130 060%.

Венесуэла расположилась на вершине самых "несчастных" экономик мира в рейтинге Bloomberg Misery Index за 2019 год. Венесуэла возглавляет рейтинг пятый год подряд. Хотя правительство страны с 2016 года не публикует официальную экономическую статистику, аналитики Bloomberg посчитали, что уровень инфляции в 2019 году достигнет 8000000%.

Добавим, парламент Венесуэлы сообщил, что инфляция в Венесуэле к концу ноября 2018 достигла 13000000% в годовом исчислении.